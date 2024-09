Mais de 50% dos bares e restaurantes operam sem lucro em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) em Pernambuco divulgou os resultados de uma pesquisa alarmante que revela que 56% das empresas do setor de alimentação fora do lar estão operando sem lucro. A pesquisa, realizada entre os dias 19 e 26 de agosto, envolveu estabelecimentos de todo o Estado e destaca os desafios enfrentados pelos empresários.

Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, expressou sua preocupação com os dados: "É preocupante saber que mais da metade das empresas estão operando sem lucro, o que não é saudável para a saúde financeira do setor. A redução no número de clientes e o aumento dos custos de alimentos e bebidas têm sido os principais fatores que impactam negativamente os negócios."

Além disso, a pesquisa revelou que 19% das empresas enfrentaram prejuízo e 37% mantiveram-se em equilíbrio. A situação de endividamento é crítica, com 65% das empresas relatando a redução do número de clientes e 36% enfrentando dívidas em atraso, sendo que 78% dessas dívidas são referentes a impostos federais.

Outro dado preocupante é que 31% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, com 59% realizando reajustes apenas conforme ou abaixo da inflação. Isso demonstra a pressão que os empresários estão enfrentando para manter a sustentabilidade de seus negócios.

Apesar dos desafios, Tony Sousa mantém uma perspectiva otimista: "Esperamos que o mercado se aqueça no último trimestre, especialmente com o período de festas, trazendo novas oportunidades para todos. É fundamental que trabalhemos juntos para fortalecer o setor e garantir a sobrevivência das empresas."