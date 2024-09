Ceasa-PE lança loja online CeasaMais e impulsiona comércio eletrônico no setor de hortifrúti

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Buscando avançar em sua transformação digital, o Ceasa-PE anunciou o lançamento do CeasaMais. A iniciativa visa movimentar ainda mais o mercado de produtos hortifrúti na Região Metropolitana do Recife por meio de um e-commerce exclusivo.

O CeasaMais funcionará como um canal complementar de vendas para os permissionários, assegurando que todos os produtos comercializados na plataforma sejam adquiridos diretamente desses fornecedores.

“Com o CeasaMais, o Ceasa-PE reafirma seu compromisso com a inovação e a modernização do setor hortifrutigranjeiro, abrindo novas oportunidades de negócios e facilitando o acesso a produtos frescos e de qualidade para todo o mercado da Região Metropolitana do Recife”, disse o presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues.

A TOMUS, empresa pernambucana com mais de 30 anos de experiência, foi escolhida para operar o CeasaMais. A empresa será responsável pela plataforma de e-commerce, ferramentas de marketing digital, sistemas de gestão e atendimento.

"O Ceasa Mais é uma iniciativa totalmente idealizada pelo Ceasa Pernambuco, que visa promover a transformação digital da sua operação, trazer oportunidade para os permissionários que estão aqui dentro, para produtores que estão na cadeia produtiva do Ceasa e para aqueles trabalhadores que operam com frete e transporte.", explicou o presidente do Ceasa Bruno Rodrigues.

"É uma loja online onde os consumidores poderão obter e ter acesso a tudo que tem dentro do Ceasa em condições comerciais muito atrativas e com toda comodidade que o comércio online oferece. O Ceasa Mais começou a operar experimentalmente no segundo semestre de 2023 e já superou todas as metas que foram traçadas", completou.

Na primeira fase, que vai de 2024 a 2025, o CeasaMais focará em atender restaurantes, padarias, lanchonetes, hortifrúti, e outros estabelecimentos que demandam produtos hortifrúti, armazém e grãos.

Os clientes interessados devem realizar um cadastro na plataforma do CeasaMais e, após aprovação, poderão iniciar suas compras.

O Programa promete praticidade, preço justo, redução de custos operacionais e agilidade nas compras e entregas.