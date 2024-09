PepsiCo lança Programa de Trainee com 100% das vagas exclusivas para mulheres negras e salário de R$ 10 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee Next Gen da PepsiCo. A iniciativa é exclusiva para mulheres negras, que se autodeclaram pretas e pardas. São mais de 10 vagas em Operações, Vendas, S&T (Estratégia & Transformação), além de Marketing e Finanças, com salário de R$ 10 mil.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro por meio do site da Companhia de Talentos: https://grupociadetalentos.com/pepsicotrainee2025/

Sem exigência de cursos específicos, as interessadas podem se candidatar para o setor de sua escolha, independente da área de formação. A idade também não é um limitador no processo e o inglês não é uma exigência. As profissionais que forem selecionadas terão a oportunidade de desenvolver esse e outros idiomas, por meio de uma plataforma de cursos gratuita que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da companhia.

A proposta da empresa é oferecer um ambiente diverso e inclusivo, incentivando as candidatas a serem quem são e a expressarem suas opiniões sem medo. Para esse ciclo, a PepsiCo quer reforça seu compromisso com a diversidade, com vagas 100% afirmativas para mulheres negras. A iniciativa está alinhada ao objetivo da companhia de aumentar a diversidade e inclusão no quadro de lideranças.

Requisito para a inscrição

Para se inscrever é necessário ter a partir de dois anos de formação, tendo finalizado a graduação até dezembro de 2022. Possuir experiência profissional relevante e de vida, que possam ter agregado conhecimento, aperfeiçoado habilidades e competências, graduação em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo são outros atributos das vagas. Ter flexibilidade para residir em outros estados também é indispensável, uma vez que as candidatas aprovadas participarão de uma imersão na operação da PepsiCo, permitindo-lhes vivenciar a rotina da empresa em várias regiões do País.

“A importância da diversidade na PepsiCo não é apenas uma meta para atingirmos, mas também um fator impulsionador de inovação e criatividade. Buscamos por profissionais que possuem diferentes experiências e perspectivas de vida, que agreguem conhecimento para a equipe, desbloqueando um potencial jamais explorado, nos ajudando a construir um ambiente dinâmico e inclusivo”, afirma Fabio Barbagli, VP de People da PepsiCo Brasil.

Experiência imersiva e interativa

Na fase inicial da seleção, as participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a PepsiCo por meio de uma jornada digital gamificada. Em seguida, passarão por um ‘Mapeamento de Mentalidade Digital e Análise de Dados’ para avaliar competências de liderança com foco em curiosidade de aprendizagem em transformação digital.

As candidatas que avançarem participarão da ‘Conexão PepsiCo (Pep Connect)’, etapa de entrevistas individuais com o objetivo de conhecer sobre a sua história, motivação e principais conquistas durante suas experiências pessoais e profissionais.

Aquelas que se destacarem nas etapas anteriores participarão da etapa ‘Pep Learning’, um momento de aprendizagem coletiva com lideranças da PepsiCo para conhecerem o modelo de competências e atingirem seu máximo potencial nas últimas fases do processo que consistem em dinâmica grupal, entrevista individual e painel final.

“Consideramos um compromisso essencial a busca pelo progresso no pilar de equidade racial e de gênero, que atravessa todas as características do nosso negócio e relação com a comunidade. Queremos atrair profissionais únicas para se juntarem à missão da agenda de transformação da PepsiCo no Brasil e no mundo, preparando novas lideranças, estando diretamente ligada à nossa meta, que é a ideia do programa Next Gen”, diz Alexandre Carreteiro, Presidente da PepsiCo Brasil.

PepsiCo e Equidade Racial

A empresa possui uma longa jornada de apoio à equidade racial, como a parceria com o MOVER (Movimento pela Equidade Racial), formado em 2020 por companhias e instituições comprometidas no combate ao racismo no Brasil, acelerando mudanças efetivas em toda sociedade.

Em 2019, a PepsiCo lançou o Programa de Mentoria para Negros (as), focado no desenvolvimento de carreira para formar as lideranças negras do futuro. Organizado pelo Negrow, grupo de afinidade racial, o Encontrow promove sessões em que lideranças negras da empresa compartilham suas vivências para inspirar outros(as) profissionais negros(as).

Além disso, a empresa promove o Letramento Racial, que traz conceitos básicos e reflexões sobre o racismo no Brasil, promovendo conscientização na jornada pela equidade racial. Na Mentoria Reversa, representantes negros(as) do Negrow são mentores(as) de pessoas do comitê executivo e diretivo da companhia, contribuindo para engajamento de lideranças seniores da PepsiCo.