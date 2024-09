XP Conexões de Mercado discute investimentos e networking em evento no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara de Inovação Brasil-Portugal realiza o evento XP Conexões de Mercado, um encontro sobre investimentos e networking que será realizado no dia 19 de setembro, a partir das 18h30, no Espaço XP, em Boa Viagem.

A roda de conversas contará com o economista Rian Tavares (SP), sócio da XP Investimentos, escritor e expert do mercado financeiro (com quase 400 mil seguidores no Instagram), e com o advogado Amadeu Mendonça (PE), que já realizou o planejamento patrimonial de cerca de R$ 300 milhões de empresas e famílias na região Nordeste.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Juntos, eles farão um overview do cenário econômico atual e de como é possível otimizar as oportunidades em tempos de reforma tributária. Tudo isso com mediação de Alessandra Andrade, superintendente da Amcham, e embalado pelos rótulos da Entre Vinhos, parceira institucional da Câmara.

As incrições podem ser feitas pelo link da Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/conexoes-de-mercado/2627909?token=169316627e6e1b5e64e58151f20eb2cd