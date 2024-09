Shoppings do Grupo JCPM são premiados por avaliação positiva de clientes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os shoppings RioMar Recife, RioMar Fortaleza e Salvador Shopping, que são administrados pelo Grupo JCPM, serão certificados pelo Experience Awards 2024, na quarta-feira (18), em São Paulo.

A premiação será concedida no Latam Retail Show, que certifica os empreendimentos de melhor avaliação a partir de escuta 100% feita com clientes (NPS).

O evento é organizado pela SoluCX em parceria com a Gouvêa Experience, e homenageia empresas cuja notas média tenham ficado acima do setor de atuação.

RioMar foi primeiro colocado em 2023

Em 2023, o RioMar Recife, que fica localizado no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana, alcançou a primeira colocação no setor de shopping center. Já o Salvador Shopping, inaugurado em 2007, foi destaque no Experience de 2022.

A diretora de Marketing do Grupo JCPM, Daniele Viana, disse que a conexão com o público e a hospitalidade são metas do grupo.

“Diferenciação no mercado, hospitalidade, melhoria contínua e conexão com o público que nos visita são objetivos perseguidos por nossas equipes diuturnamente. E isso se reflete no perfil dos eventos, com forte aposta em cultura, em um mix que une diversidade de marcas, serviços e ampla gastronomia. Estarmos entre os destaques nesses quesitos é uma grande satisfação para a gente”, comentou.

As empresas podem se inscrever para serem avaliadas. Mas a organização também utiliza os dados do Experience Awards dos anos anteriores para fazer uma pré-seleção das marcas que, em nível nacional, atingiram um índice de “share of experience” maior que 10%.

Para as novas categorias, foram utilizados rankings públicos, listas e estudos especializados para seleção das marcas.

No dia do evento, ainda será eleito o empreendimento destaque do ano dentro da sua categoria. São cerca de 20 setores os participantes dessa avaliação.

Entre as atividades ofertadas pelo RioMar Recife, primeiro colocado em 2023, estão a excelência no atendimento, amplo e variado mix de lojas, muitas delas exclusivas e internacionais, além dos eventos autorais e inéditos que são ofertados ao longo do ano.

Grupo JCPM

O Grupo JCPM, que tem atuação no setor de shopping center, posiciona-se entre os cinco maiores do País.

Com presença forte no Nordeste, participa de 11 shoppings nos Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará e Sergipe, que, juntos, impulsionam a geração de quase 50 mil empregos, entre lojas e administração.

Investe e desenvolve projetos também no segmento Imobiliário e, desde 1987, comanda um dos principais conglomerados de Comunicação do Nordeste, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

No setor de shopping centers, fazem parte da empresa os seguintes empreendimentos: no Grande Recife estão Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e RioMar Recife; em Fortaleza, estão o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy.

Em Sergipe, o RioMar Aracaju e o Jardins; em Salvador, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping - totalizando 500 mil metros quadrados de área bruta locável própria e mais de 600 mil ABL geral.