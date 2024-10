Compras online de fim de ano já demandam soluções de cibersegurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ritmo mais intenso no comércio online também acelera o número de ações criminosas e fraudes virtuais, que crescem neste período do ano

Com a proximidade de datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Black Friday e as festas de fim de ano, varejistas e consumidores online precisam redobrar a atenção em relação aos riscos de ciberataques e golpes virtuais. A antecipação de estratégias e uso de ferramentas de proteção é fundamental para não ser pego desprevenido e sofrer com o prejuízo das ações criminosas.

Com o ritmo mais intenso de compras online, no varejo, a segurança das transações em e-commerce tem sido uma preocupação constante devido à ameaça de fraudes. Sites falsos e cobranças enganosas são algumas das fraudes mais comuns.

“Nesta época do ano, os clientes são bombardeados por uma série de ofertas, enviadas pelos mais diversos meios. Um primeiro aspecto é estar atento ao seu uso da Internet, fazendo suas compras em sites que já são de sua confiança ou acompanhando as avaliações em sites como o reclameAqui. Além disso, é fundamental estra atento ao famoso cadeado que aparece ao lado da URL, o endereço que você digita para acessar o site”, detalha a CEO da BidWeb Security IT, Flávia Brito.

Já para os varejistas e empresas de marketplace, a dica de Flávia é antecipar todas as soluções de segurança disponibilizadas no mercado e que fazem sentido para o modelo de negócio. “Antecipar a contratação de soluções em segurança digital é extremamente necessário. O investimento é mínimo quando comparado ao tamanho do prejuízo. Garantir múltiplas camadas de segurança além de monitoramento constante de que tudo está funcionando bem é essencial”, reforça.

TENTATIVAS DE GOLPE

O Mapa de Fraude 2023, publicado pela ClearSale, levantou os principais dados acerca das tentativas de golpes em compras online no Brasil ao longo do último ano. Mais de 3,7 milhões de tentativas de fraude foram registradas no último ano, representando uma parcela de 1,4% de todos os pedidos realizados nos e-commerces.

Quanto ao público, homens costumam ser o principal alvo, cujo valor das tentativas de golpe chega a R$ 1,1 bilhão considerando o ticket médio das compras no valor de R$1.042,09. Pessoas de até 25 anos também são as mais afetadas em comparação com outras faixas etárias, reunindo 1,9% das tentativas de golpe.

Apenas no primeiro semestre de 2024, ainda segundo a ClearSale, o Brasil registrou 1 milhão de tentativas de fraude digital, totalizando R$1,2 bilhão em perdas. Número que tende a crescer com as celebrações programadas para este segundo semestre.

“usar antivírus e softwares de proteção, estar atento às links que recebe por e-mail ou aplicativos de mensagens são cuidados básicos que devem ser tomados pelo consumidor. As empresas também precisam cumprir sua parte, revisando a segurança de seus sistemas e reforçando a adoção de serviços de cibersegurança junto aos profissionais qualificados para conseguirem atender sem maiores problemas a alta demanda de compras nos períodos festivos”, diz Flávia Brito.