Porto Digital Europa inaugura novas instalações em Aveiro e realiza o Brasil Tech Days

Extensão internacional do PD Recife, o PD Europa tem como objetivo conectar o ecossistema de tecnologia brasileiro com o mercado europeu

Ampliando as possibilidades para internacionalizar empresas, vendendo ou prestando serviços para outros países, o Porto Digital (PD) inaugurou em Aveiro, Portugal, a sua nova unidade. Antes ocupando um escritório, o Porto Digital Europa agora conta com uma estrutura com mais de 70 posições de coworking, nove salas de escritório, salas de reunião e um auditório, contemplando 15 empresas já parceiras do PD Europa.

Extensão internacional do Porto Digital Recife, o Porto Digital Europa tem como objetivo conectar o ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro com o mercado europeu, promovendo parcerias estratégicas, desenvolvendo projetos colaborativos e facilitando a internacionalização de empresas pernambucanas.

“Estamos firmando um aditivo no contrato de gestão com o Porto, que inclui um programa específico para apoiar empresas locais a expandirem suas operações e fazerem negócios no exterior. Isso significa que, além de abrir portas para novos mercados, haverá uma maior conexão entre Pernambuco e iniciativas em Aveiro, criando transferência de conhecimento e, potencialmente, contratações de profissionais pernambucanos em projetos internacionais”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), Mauricélia Montenegro.

Com o Porto Digital Europa, empresas pernambucanas e brasileiras estarão diante de uma grande chance de atuar no mercado europeu de forma rápida e com suporte técnico adequado. Com o objetivo de ser um hub empresarial no mercado europeu, o Porto Digital Recife tomou a iniciativa de abrir as portas na Europa e continuar sua missão de conectar empresas, instituições, startups e novos talentos em um mesmo ecossistema de crescimento e colaboração mútua.

Crescimento exponencial do Porto Digital

No Recife, o Porto Digital nasceu há mais de 20 anos, construiu um robusto grupo com mais de 400 empresas, 18 mil profissionais e empreendedores. Tornou-se reconhecido como o maior distrito de inovação da América Latina, contando com um faturamento anual de mais de R$ 5,4 bilhões, e aplaudido pelo seu modelo de ação coordenada: entre governo, academia e empresas, conhecido como Triple Helix.

Uma vez aportado na Europa, o hub importa toda a sua expertise e passa a ser um ambiente que vai além de um parque tecnológico.



“Estamos criando o primeiro ecossistema brassileiro de empresas de tecnologia na Europa, com todo o apoio e assessoria soft landing necessários para os empresários e também suas respectivas famílias”, explicou o Country Manager do Porto Digital Europa, João Barbosa.

Referência nacional no segmento de hiperautomação de processos em negócios, assim como soluções de Inteligência Artificial (IA) e Gêmeos Digitais, a deep tech Di2win, que já faz parte do Porto Digital Recife também é um dos negócios parceiro em Aveiro.

“Estamos embarcados no Porto Digital do Recife desde o início do nosso trabalho, há seis anos, e quando surgiu essa oportunidade, através da filial do PD em Portugal com foco na Europa, aceitamos o desafio, tendo como base toda a preparação que tivemos previamente com mentorias. Há alguns anos que estamos estudando o processo de desenvolvimento e expansão para outros países de língua portuguesa. Não temos dúvida que a Aveiro Tech Week será uma oportunidade incrível para que os primeiros passos sejam na direção mais interessante, proporcionando novos elos e mais business”, destaca Paulo Tadeu.

A empresa cumpre esta semana agenda internacional na Aveiro Tech Week, onde apresenta seus diferenciais de mercado e reforça o relacionamento com instituições locais com o suporte da consultoria portuguesa Titanium. O CEO Paulo Tadeu e o Chief Sales Office (CSO), Yves Nogueira, serão os representantes na ocasião, facilitada pelo braço do Porto Digital com foco na União Europeia.

Com uma proposta extensiva paralela à Aveiro Tech Week, a Di2win também participa da terceira edição do Brazil Tech Days, reunindo programação voltada a empresários e investidores do setor de tecnologia e inovação brasileiros e europeus.

Aveiro Tech Days

Até o dia 6 de outubro, Portugal recebe o Aveiro Tech Days, iniciativa com várias ações e eventos dedicados à tecnologia, arte e cultura, incluindo o Brazil Tech Days, que chega em sua 3ª edição. O evento, realizado pelo Porto Digital e ApexBrasil em Aveiro, reúne uma programação voltada a empresários e investidores do setor de tecnologia e inovação. Serão dias de atividades com foco na expansão europeia para empresas brasileiras, no programa de internacionalização do Porto Digital, e no Fórum Ibérico de Internacionalização.

No Brazil Tech Days, os gestores da Secti/PE irão ministrar palestras e participar de rodas de discussão. Nesta terça-feira, 1ª de outubro, a secretária Mauricélia Montenegro participa da mesa redonda "O Porto Digital Europa enquanto hub de internacionalização empresas brasileiras de tecnologia na Europa", junto ao presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o Country Manager do Porto Digital Europa, João Barbosa, e o presidente do Softex Pernambuco, Yves Nogueira.

No dia 02 de outubro, o executivo de CTI, Kenys Bonatti, apresenta no evento os Centros de Avanço Tecnológico (CAT). A diretora Teresa Maciel participa da atividade “O impacto da inovação na geração de valor na indústria” junto a Laís Xavier, presidente da Assespro PE/PB, e Eduardo Peixoto, CEO do CESAR.

Já o diretor de Inovação, César Andrade, apresenta, no dia 03 de outubro, o Mercado Brasileiro Tecnologia, acompanhado de GerinoXavier, presidente da Fenainfo, e Fellipe Sabat, head de Inovação do Porto Digital.