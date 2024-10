Rede LoRaWAN privada gratuita é instalada no Porto Digital para impulsionar IoT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa da Parlacom em parceria com a Hotlink, é a primeira do Estado e pretende contribuir para alavancar soluções, negócios e empresas

A Parlacom, líder em soluções integradas de M2M e IoT há mais de 15 anos no mercado, está lançando um projeto inovador voltado para o Porto Digital, um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. A empresa disponibiliza, gratuitamente, por seis meses, uma infraestrutura de rede LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) privada para toda a região do Porto Digital, o que inclui os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro. Essa iniciativa, a primeira do Estado, visa impulsionar o desenvolvimento de soluções, negócios e empresas com foco em Internet das Coisas (IoT), contribuindo diretamente para a expansão de projetos voltados para cidades inteligentes e outras aplicações de IoT.

LoRaWAN é um protocolo de rede que permite conectar objetos operados por bateria à internet, com foco em comunicação bidirecional, segurança de ponta a ponta e alta eficiência energética. Essa tecnologia é essencial para uma vasta gama de soluções IoT, que abrangem desde o monitoramento de medidores inteligentes (para serviços como iluminação pública, fornecimento de água e gestão de estacionamentos) até sensores de qualidade do ar, temperatura, telemetria, logística, meios de pagamentos, entre outras aplicações.

O investimento na implantação foi da ordem de R$ 50 mil e possibilitará a geração de novas oportunidades de emprego na região para os desenvolvedores de soluções IoT e a implantação de laboratórios de criação de dispositivos que utilizam essa tecnologia.

A iniciativa que beneficia o ecossistema do Porto Digital está sendo liderada pelo empresário Clóvis Lacerda, conhecido do mercado por ser um dos fundadores da Elógica, uma das primeiras provedoras de Internet no Brasil em 1995, entre outros projetos pioneiros na área de tecnologia e inovação. “Esperamos que haja uma movimentação econômica no ecossistema tecnológico do Porto Digital e arredores na casa dos R$ 500 mil no primeiro ano de uso dessa rede. Novos negócios, novas soluções, um caminho para tornar o Recife uma cidade inteligente”, comentou Lacerda, CEO da Parlacom.

O acesso à rede LoRaWAN da Parlacom será gratuito pelos primeiros seis meses e permitirá que empresas localizadas no Porto Digital e nos bairros circunvizinhos utilizem uma rede privada e dedicada em seus sistemas. A tecnologia tem um raio de alcance que vai de 2km a 15km do seu gateway, instalado na Rua da Aurora. A infraestrutura oferece conectividade confiável e robusta, especialmente projetada para ambientes de alta demanda tecnológica, como o polo de inovação do Recife, onde a empresa também está ancorada. Para utilizar a LoRaWAN da Parlacom, as empresas interessadas precisam entrar em contato pelo e-mail comercial@parlacom.net, com o assunto #QueroLora, ou se cadastrar no site www.parlacom.net. No futuro, a cobrança será realizada por pacote de dados contratados/utilizados.

RESULTADOS

Além de garantir maior desempenho com monitoramento em tempo real e baixa latência, a rede LoRaWAN da Parlacom permitirá que as empresas aumentem a segurança dos dados transmitidos e reduzam a dependência de operadoras comerciais e os custos operacionais. Além disso, a rede privada garante que todos os dados trafeguem em uma infraestrutura segura e isolada, minimizando riscos e garantindo a integridade e confidencialidade das informações.

Recife foi escolhida para o projeto por ser a sede da Parlacom e por ter um dos parques tecnológicos mais importantes da América Latina. "O objetivo desse projeto é criar um ambiente de inovação contínua, onde as empresas possam nos enxergar como parceiros para testar e desenvolver suas soluções IoT com a infraestrutura e segurança necessárias. Esperamos proporcionar mais competitividade às startups e empresas estabelecidas no Porto Digital que desejem desenvolver projetos voltados para as cidades inteligentes", comentou Ricardo Almeida, diretor de Negócios da Parlacom.

VANTAGENS

O protocolo do LoRaWAN é ideal para dispositivos que precisam enviar pequenas quantidades de dados em intervalos regulares, como sensores de temperatura, rastreadores de localização ou medidores de energia. Por ser focado em eficiência e alcance, a taxa de dados é mais baixa em comparação com outras tecnologias (4G e 5G). Isto também faz com que o equipamento consuma pouca energia, o que permite que dispositivos (como sensores) operem por muitos anos com uma única bateria. O pouco desgaste leva os equipamentos a durarem, em média, de 12 a 14 anos, reduzindo também o custo com manutenção. O protocolo LoRaWAN inclui duas camadas de criptografia: uma para a rede e outra para a aplicação, garantindo que os dados transmitidos sejam protegidos de interceptação e adulteração.

A rede LoRaWAN da Parlacom foi projetada para ser facilmente escalável, permitindo a adição de novos dispositivos e sensores de forma rápida e sem comprometer o desempenho da rede. Por isso, a empresa já tem projetos de expandir a sua infraestrutura para outros polos da capital e Região Metropolitana do Recife. Segundo Ricardo Almeida, diretor de negócios da empresa, esse movimento será feito sob demanda, mas já existe uma parceria sendo firmada com uma outra empresa de tecnologia pernambucana para levar a rede LoRaWAN para o Complexo Portuário de Suape.