Edital dos Correios é divulgado nesta quarta-feira (09); são mais de 3 mil vagas imediatas

Os Correios divulgaram, na manhã desta quarta-feira (9), os editais com as regras para o novo concurso público da estatal, a nível nacional.

Serão preenchidas 3.468 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

A empresa não realizava um concurso público em âmbito nacional desde 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para as mais de 9 mil oportunidades.

As informações foram publicadas na edição mais recente do Diário Oficial da União (DOU).

Inscrições para o concurso dos Correios

As inscrições para o concurso público deverão ser feitas via internet, no período das 10h desta quinta-feira (10), até às 23h do dia 28 de outubro.

As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro e serão aplicadas em todas as regiões do Brasil, podendo abranger até 306 localidades.

A taxa de inscrição é de R$ 42,00 .

Confira todos os editais completos abaixo:

Edital Agente Carteiro

Edital Analista Superior

Vagas do concurso

Desta vez, a seleção vai preencher 3.099 vagas de nível médio (cargo agente de Correios) e 369 para nível superior (cargo analista de Correios). As remunerações iniciais serão de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente.

Há ainda oportunidades para cadastro reserva: 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista. As regras para participar foram descritas em dois editais diferentes.

De acordo com a estatal, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O edital na íntegra, anexos, cronogramas e outras publicações referentes ao concurso estará disponível no site do IBFC e site dos Correios.

