Inscrições para Programa de Estágio da Neoenergia Pernambuco encerram nesta terça (15)

Processo seletivo do Grupo Neoenergia no Brasil também oferece vagas na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Distrito Federal

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Neoenergia Pernambuco encerram nesta terça-feira, dia 15 de outubro. No total, são cerca de 40 novas vagas abertas para os níveis técnico e superior. As oportunidades do Programa de Estágio 2025 estão disponíveis para cursos na modalidade bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas. Para participar do processo, o estudante interessado deve se inscrever por meio do link. (Programa de Estágio - Neoenergia)

A distribuidora busca por novos talentos que tenham perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil. As etapas do processo seletivo estão divididas em inscrições, mapeamento de perfil, dinâmicas em grupo, entrevistas e admissão.

Entre os benefícios, os aprovados terão direito a: bolsa auxílio; vale-refeição e/ou vale-alimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; plano de saúde e odontológico; e participação em programas de descontos em instituições parceiras.

Ao todo são 154 vagas distribuídas para atuação em cinco estados do país e o Distrito Federal, nas empresas Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/RS), Neoenergia (RJ) e Neoenergia Brasília (DF).