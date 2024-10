Inscrições para Programa de Estágio da Neoenergia Pernambuco encerram nesta terça-feira (15)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem ainda não se inscreveu para o Programa de Estágio 2025 da Neoenergia Pernambuco precisa se apressar porque o prazo se encerra nesta terça-feira (15). No total, são cerca de 40 novas vagas abertas para os níveis técnico e superior. As oportunidades do Programa de Estágio 2025 estão disponíveis para cursos na modalidade bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas. Para participar do processo, o estudante interessado deve se inscrever por meio do link. (Programa de Estágio - Neoenergia)

A distribuidora busca por novos talentos que tenham perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil. As etapas do processo seletivo estão divididas em inscrições, mapeamento de perfil, dinâmicas em grupo, entrevistas e admissão.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios, os aprovados terão direito a: bolsa auxílio; vale-refeição e/ou vale-alimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; plano de saúde e odontológico; e participação em programas de descontos em instituições parceiras.

Ao todo são 154 vagas distribuídas para atuação em cinco estados do país e o Distrito Federal, nas empresas Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/RS), Neoenergia (RJ) e Neoenergia Brasília (DF).