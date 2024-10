Prefeitura do Recife antecipa salário de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife anunciou a antecipação da folha de pagamento de outubro para a próxima segunda-feira, dia 28, em celebração ao Dia do Servidor Público, que também é comemorado na mesma data. Essa iniciativa beneficiará cerca de 45 mil servidores ativos, aposentados, pensionistas e estagiários da Administração Direta e Indireta.

Com essa medida, a Prefeitura injetará R$ 312 milhões na economia local, promovendo um impacto positivo para a cidade e para as famílias dos servidores.

PONTO FACULTATIVO



Além disso, em razão do Dia do Servidor, a Prefeitura do Recife também vai decretar ponto facultativo nos órgãos municipais da Administração Direta e Indireta. Os serviços essenciais, no entanto, funcionarão em esquema de plantão.