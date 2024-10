Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2, nesta segunda (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pagamento do benefício é de R$ 600 por família, com possíveis valores adicionais; veja o calendário completo do Bolsa Família do mês de outubro

A Caixa Econômica Federal paga, nesta segunda-feira (21), a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas, com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 678,46.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,73 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,03 bilhões.

Confira o calendário do Bolsa Família outubro / 2024:

O calendário deste mês segue o número final do NIS, garantindo assim que todas as famílias beneficiadas sejam pagas até o fim de outubro.

NIS final 1: 18 de outubro (sexta-feira)



NIS final 2: 21 de outubro (segunda-feira)



NIS final 3: 22 de outubro (terça-feira)



NIS final 4: 23 de outubro (quarta-feira)



NIS final 5: 24 de outubro (quinta-feira)



NIS final 6: 25 de outubro (sexta-feira)



NIS final 7: 28 de outubro (segunda-feira)



NIS final 8: 29 de outubro (terça-feira)



NIS final 9: 30 de outubro (quarta-feira)



NIS final 0: 31 de outubro (quinta-feira)

RIO GRANDE DO SUL

Os beneficiários do Rio Grande do Sul são a excessão: independentemente do NIS, eles já receberam o pagamento do Bolsa Família na última sexta-feira (18).



O pagamento unificado beneficiará cerca de 620 mil moradores do estado.

Moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros estados também já receberam o Bolsa Família, independentemente do NIS.

Cadastro do Bolsa Família

Desde julho de 2023, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Com base no cruzamento de informações, cerca de 200 mil famílias foram canceladas do programa neste mês por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família.

O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em compensação, outras 400 mil de famílias foram incluídas no programa em outubro.

A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício.

VÍDEO: entenda o que pode fazer seu Bolsa Família ser cortado