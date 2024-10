Com recorde de passageiros em setembro, 2024 pode ser o melhor ano da aviação no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A aviação comercial no Brasil transportou quase 10 milhões de passageiros em setembro, colocando o mês como o melhor setembro da história em termos de movimentação. Com a perspectiva do setor de que os patamares devem ser mantidos para este e os próximos dois meses, o País pode registrar a maior movimentação de passageiros da história.

Conforme os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no transporte doméstico foram alcançados 7,9 milhões de passageiros em setembro deste ano, um aumento de 4% em relação a 2023, volume também maior que os 7,8 milhões em setembro de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Também em setembro deste ano, o mercado internacional no País transportou 2 milhões de passageiros, 11% a mais que os 1,8 milhão em setembro de 2023, também sendo superior aos 1,9 milhão em setembro de 2019.

RECORDE DE AVIAÇÃO

No acumulado dos primeiros nove meses de 2024, somados os mercados doméstico e internacional, a aviação alcançou 110,3 milhões de passageiros, 15% a mais que o registrado no mesmo período de 2023.

Entre os anos com números consolidados de todos os 12 meses, o recorde atual de movimentação de passageiros é de 2019, quando 142 milhões viajaram. Se apenas repetir os mesmos números de 2023 para outubro, novembro e dezembro, 2024 encerraria com 145 milhões de passageiros transportados.