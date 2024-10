Black Friday 2024: Pernambucanos pretendem gastar até R$ 2 mil; veja categorias mais procuradas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa revela que 87% dos pernambucanos planejam compras na Black Friday, com foco em itens de maior valor e pagamento via crédito; confira detalhes

A Black Friday 2024 promete movimentar o varejo pernambucano, com expectativas de compra que refletem um consumidor mais atento a descontos e focado em compras de maior valor.

Pesquisa recente do Panorama do Consumo na Black Friday 2024, realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago, aponta que 87% dos pernambucanos irão aproveitar a data para comprar.

Os dados revelam um comportamento de consumo planejado, já que 77% dos entrevistados afirmaram planejar suas compras com antecedência.

A pesquisa foi realizada entre 1 e 15 de outubro e consultou mais de mil consumidores no Estado.

“Desde o início do ano, todo o nosso time vem trabalhando para entregar a melhor experiência para os consumidores, principalmente durante a Black Friday”, afirma Roberta Donato, Diretora Sênior de Marketplace do Mercado Livre.

Quais categorias serão mais procuradas na Black Friday?

Entre as principais categorias de compra, destacam-se:

Eletrodomésticos;

Casa & Decoração;

Eletrônicos.

A pesquisa aponta ainda que a categoria Moda tem ganhado espaço, com alta busca por calçados, moda casual e moda infantil.

Essas categorias sugerem que o consumidor pernambucano está disposto a investir em itens duráveis e de maior valor, o que é reforçado pela intenção de gasto: a maioria dos entrevistados planeja desembolsar até R$ 2.000,00 nesta Black Friday.

Descontos esperados

Os consumidores pernambucanos estão atentos aos descontos, com 43% esperando reduções de preço acima de 60%.

Esse desejo de aproveitar ao máximo as oportunidades de economia consolida, por mais um ano, a Black Friday em um evento prioritário no calendário do varejo.

Preferências de pagamento: crédito lidera, mas novas modalidades ganham espaço

Na hora de pagar, 61% dos pernambucanos escolhem o cartão de crédito como forma preferida, sendo que 33% pretendem parcelar em até seis vezes.

Além do crédito tradicional, o pagamento com saldo em conta e linha de crédito do Mercado Pago também está em alta, com 21% dos entrevistados adotando essas opções.

Para este ano, o Mercado Pago vai oferecer mais vantagens aos clientes de sua base, incluindo 75% mais cupons do que em 2023, totalizando um investimento de cerca de R$ 15 milhões.