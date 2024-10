RioMar inaugura decoração de Natal no dia do seu aniversário de 12 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema "Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife", o esquilo será o personagem da decoração. Este ano árvore terá 22 metros de altura

No RioMar Recife já é Natal. Quando abrir as portas nesta quarta-feira (30), o mall vai se cobrir de uma névoa mágica em todos os seus pisos. Com o tema "Encontros Divertidos de Natal", este ano, a decoração exclusiva será apresentada ao público em um dia especial: o aniversário de 12 anos do empreendimento.

Elementos e personagens tradicionais, como a árvore de natal, as luzes e o Papai Noel se unem a games, inovações, tecnologia e interações. É o clássico e o moderno convivendo na decoração. Este ano, o esquilo é o personagem que conduz a história do Natal no RioMar. A ideia é que o público ajude os bichhinhos a fazer um estoque de nozes para o inverno.

CO-CRIAÇÃO

O projeto do Natal é uma co-criação do RioMar Recife, em parceria com a empresa de decoração Cecilia Dale. A mega-árvore, que neste ano tem tamanho recorde de 22 metros de altura, é o cenário principal da decoração, localizado na Praça de Eventos 1, no Piso L1.



Como já é tradição, o roteiro de Natal do RioMar ocupa todos os pisos do mall, começando a jornada já no acesso principal, com a Escada Divertida que passa a contar com degraus iluminados e estrelas aplicadas em toda sua extensão. A segunda parada é no Pórtico dos Esquilos, na entrada do cenário principal, no Piso L1. Dentro do espaço, o público poderá interagir com esquilos, fontes de água e um balão temático de nozes para fotos.

No Interior da mega-árvore haverá dois cenários interativos, com a visita ao espaço da mamãe esquilo e seus filhotes em uma banheira, com tecnologia que libera bolhas de sabão, e com o Game Nozômetro, com projeção mapeada e que a criançada poderá se divertir em grupo com a missão de acumular nozes para o inverno dos esquilos.

A Gerente de Marketing, Denielly Halinski, destaca que muitas das ativações são inéditas e desenvolvidas dentro do próprio RioMar Recife. "O Natal demanda um ano de preparação e 150 pessoas trabalham entre pessoas da execução, elenco, equipe própria, pessoal de tecnologia e outras", destaca.

Na Casa Vida de Esquilo as crianças entrarão no mundo secreto dos esquilos por meio de tour guiado através de tecnologia de Realidade Virtual (VR). Esta ativação, bem como a do Nozômetro, são inéditas do RioMar Recife.

No Parque das Nozes, as crianças percorrerão uma rota de brinquedos, como o Balanço Acessível e o Balanço Vai e Vem dos Esquilos, dentre outros pontos instagramáveis, como a guirlanda gigante, que estará disponível para fotos no cenário principal e também na Praça de Alimentação e no Piso L1 (Espaço Gourmet).

O roteiro terminará com o passeio no Gira-Gira das Nozes, que conta com assentos temáticos de nozes em tamanhos diferentes, possibilitando diversão para todas as idades. O brinquedo permite acesso de até 16 pessoas por rodada. Na saída do cenário principal, cada criança receberá como gift um paper toy de esquilo, para levar para casa e continuar a brincadeira.



CENÁRIO DO PAPAI NOEL

Outro ponto tradicional do Natal do RioMar Recife é o cenário do Papai Noel, descentralizado do cenário principal da decoração. Neste ano, o bom velhinho terá um lounge no Piso L2, próximo à loja C&A, inclusive com espaço instagramável para visita dos pets e um totem digital interativo para fotos, com acesso gratuito. Já o Presépio, um dos lugares mais fotografados ao longo dos anos, está instalado em um cenário especial rústico, localizado no Piso L4.

ILUMINAÇÃO

As tradicionais cascatas de LED ocuparão todos os vãos transversais aos pisos no interior do RioMar Recife. Neste ano, as cascatas serão intercaladas por guirlandas gigantes com esquilos e casinha temática do personagem. Estarão localizadas também nas extremidades dos corredores, próximos às lojas âncoras.

Na decoração externa, com projeto exclusivo assinado pela empresa Blachére, haverá pingentes verdes e vermelhos redondos com árvores que decoram dia e noite, além de cascatas e estrobos abraçando toda a fachada do empreendimento. Acima das cancelas de entrada serão aplicadas estrelas e esferas iluminadas. Serão utilizados mais de 40 mil pontos de luz em LED, que poderão ser visualizados a grandes distâncias. Haverá também a presença da figura iluminada do Noel com 6,5 m de altura.

EXPECTATIVA DE VENDAS

A presidente da Associação de Lojistas do RioMar Recife, Hellen Postai, acredita que a decoração exclusiva do centro de compras é importante para atrair os clientes. "Nas conversas com os lojistas percebemos que existe uma boa expectativa tanto do ponto de vista de contratação de mão de obra temporária quando de incremento nas vendas", diz.

Segundo ela, o sentimento dos lojistas é de um crescimento de 10% nas contratações e de 10% a 15% nas vendas.

O superintendente do RioMar, Henrique Medeiros, disse que o empreendimento vai bem em vendas e no seu processo de expansão. "Inauguramos 26 lojas até o final deste mês de outubro e ainda tem mais seis para serem inauguradas, dente elas uma loja Carolina Herrera e uma mega store da Hugo Boss", adianta.