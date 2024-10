2° Feirão de Empregos no Recife vai oferecer mil vagas com certeira assinada. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O 2° Feirão de Empregos no Recife promete movimentar o mercado de trabalho em novembro. Em sua segunda edição, o evento acontece na próxima terça-feira (5), na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (ETEPAM), localizada na Encruzilhada, Zona Norte do Recife. O Feirão conta com a participação de 30 empresas, de diversos setores, oferecendo cerca de mil vagas para várias funções.

O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE). Os processos seletivos serão realizados no momento da ação. Para participar, o candidato deverá apresentar carta de encaminhamento, emitida previamente pela Casa do Trabalhador.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Feirão de Empregos, que foi idealizado para facilitar a conexão entre trabalhadores e empregadores, tornando mais ágil o processo que vai da seleção à contratação. Durante o evento, os candidatos já têm a oportunidade de participar de entrevistas, podendo sair com uma aprovação para a próxima etapa do processo ou até mesmo para serem admitidos. Iniciativas desse tipo são estruturadas pelo Governo de Pernambuco com o objetivo de aumentar a empregabilidade da população”, afirma a titular da SEDEPE, a secretária Amanda Aires.

PERFIS DOS CANDIDATOS

O Feirão de Empregos será realizado na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (ETEPAM). Durante a ação, estarão disponíveis mais de mil vagas em diversas áreas de atuação, cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (SINE). As oportunidades atendem a diferentes perfis de candidatos, desde aqueles que concluíram o Ensino Fundamental até os que estão no Ensino Superior.

Profissionais de Recursos Humanos de 30 empresas parceiras estarão presentes para conduzir as entrevistas. O público deve chegar entre 8h e 12h, sendo atendido por ordem de chegada. As entrevistas ocorrerão das 9h às 15h.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO

Os interessados em participar precisam, até a próxima segunda-feira (4), consultar as vagas disponíveis para o Feirão de Empregos e compatíveis com o seu perfil profissional, solicitando a carta de encaminhamento para o evento. Esse serviço pode ser acessado na Casa do Trabalhador, localizada na Rua da Aurora, 425, Boa Vista, área Central do Recife, nos postos de atendimento do órgão no Expresso Cidadão, ou nas unidades da Agência do Trabalho na Região Metropolitana.

Cada trabalhador poderá se candidatar para até três oportunidades diferentes (seleções) na ocasião. No dia da ação, não serão entrevistados candidatos que não possuam carta para a vaga desejada. O documento será emitido até o dia 4 de novembro, ou até que se esgote o limite de três encaminhamentos por vaga oferecida.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Acolhimento e direcionamento de candidatos para as entrevistas, conforme as cartas de encaminhamento apresentadas;



Orientação Profissional (dicas comportamentais para participação em entrevistas e sobre elaboração de currículos);

Cabide Solidário (oferta de roupas e calçados doados, adequados para a participação em entrevistas de emprego).

HISTÓRIA

O Feirão de Empregos foi realizado pela primeira vez em outubro de 2023, no Clube dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, localizado na Avenida João de Barros, 357, Boa Vista, na área central do Recife. Na ocasião, foram atendidas mais de mil pessoas, que participaram de processos seletivos junto a cerca de 30 empresas envolvidas.

A segunda edição do evento foi promovida pela SEDEPE no município de Caruaru, no Agreste, em maio deste ano, marcando o mês em que se comemora o Dia do Trabalho. A ação contou com a participação de 22 empresas, de diferentes setores, oferecendo mais de 600 vagas de emprego.