Shopping Recife inaugura decoração natalina com a temática: "O Circo do Noel: um Natal espetacular"

As decorações natalinas estarão prontas a partir deste domingo (3) e contarão com um mergulho no universo circense

O Shopping Recife se prepara para inaugurar ciclo natalino de 2024, com a temática: “O Circo do Noel: um Natal espetacular”. As decorações natalinas estarão prontas a partir deste domingo (3), que irá contar com um mergulho no universo circense.

Os atrativos estarão descentralizados por diversos espaços do shopping, reunindo atrações gratuitas e que combinam interação com contemplação. No digital, a marca reitera seu DNA inovador com uma ação de videochamada com o Papai Noel.

Decoração

Levando as referências circenses para os corredores e entradas do equipamento, o projeto cenográfico leva assinatura da ZERO57, do artista Juarez Fagundes, convidando o público a explorar cada detalhe de forma lúdica e participativa.

Na decoração central, na Praça de Eventos, a tradicional árvore de Natal será atravessada por uma passarela mágica conectando os dois lados do piso superior do mall. Outro destaque é a presença da roda gigante, com capacidade simultânea de oito lugares, que permitirá aos visitantes uma visão privilegiada da decoração e a experiência de ser parte dela.

Próximo à Praça de Eventos, em frente à loja RiHappy, o trampolim do circo ganha versão natalina. Para que toda a família possa experimentar um pouco da arte circense, a 3ª etapa do shopping recebe dois trampolins acrobáticos, que desafiam a gravidade e unem o equilíbrio, técnicas de salto e acrobacias.

As fotos e pedidos de presente será montada no primeiro piso, próxima à loja Rayban.

Em parceria com a Kopenhagen, o cenário contará com uma decoração especial, projetada por Paula Melo, da Vielo Decor, que mistura elementos natalinos e circenses em ambientes instagramáveis e interativos.

Picadeiro na Pracinha Recife



Nos fins de semana, o clima circense se expande para a Pracinha Recife, que será o palco de um picadeiro ao ar livre. A partir de 9 de novembro, o público irá conferir uma programação especial gratuita de apresentações e oficinas para todas as idades.

Em parceria com o Festival Internacional de Mágica, do artista Rapha Santa Cruz, aos sábados e domingos, os visitantes do mall vão conferir espetáculos circenses e participar de aulas de mágica, malabares e muito mais.

As fachadas e os corredores também ganham intervenções artísticas, com assinatura da Fábrica de Luz, os elementos criam um espetáculo itinerante que surpreenderá os visitantes a cada passo. Iluminação em cascata, tendas iluminadas e elementos circenses nas entradas sociais fazem parte do projeto.

“Um dos fios condutores do Shopping Recife é a valorização da cultura e das tradições e, trazer a arte milenar do circo para o mall, reforça isto. Nosso objetivo é celebrar esse encontro de espetáculos, a união do brilho do Natal com a alegria vibrante circense, a partir de um ambiente imersivo, que convida as famílias a se divertirem e reforçarem suas conexões”, pontua Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.

Outro ponto que conecta as tradições natalinas e circenses é a presença de guloseimas características. E é neste cenário que, no decorrer do período natalino, uma loja de doces temática irá incrementar os atrativos do shopping.

Videochamada com o Papai Noel

Para este Natal, o Shopping Recife, usando bastante inovação e tecnologia, pilares do mall, traz outra super novidade: a Chamada do Noel, que funciona por meio de um hotsite, em que o público poderá personalizar um vídeo com o Papai Noel com foto, nome da criança e atividade preferida. A ação ainda permite receber uma ligação de vídeo do bom velhinho.

Para participar é bem simples: basta se cadastrar gratuitamente no site shoppingrecife.com.br/natal, preencher as informações e aguardar a chamada do Noel. O projeto foi desenvolvido pela empresa espanhola Amaze. Para o Natal 2024, o Shopping Recife investiu R$3,8 milhões.

Vagas temporários



Durante o período, o Shopping Recife projeta a abertura de cerca de 1.100 vagas temporárias, sendo 100 absorvidas pelo próprio equipamento. Na aba Oportunidades do www.shoppingrecife.com.br, os interessados podem cadastrar seus currículos e verificar as vagas ofertadas por lojistas. Os currículos cadastrados alimentam um banco que são disponibilizados para os lojistas.

Serviço:



•Decoração da Praça de Eventos e Loja do Papai Noel, a partir de 3/11;

•Trampolins acrobáticos, a partir de 3/11;

•Programação circense na Pracinha Recife, a partir de 9/11.