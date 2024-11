Artesanato de Talentos chega à Feira da Aurora com produções natalinas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O projeto de empreendedorismo comunitário do IJCPM e Fecomércio-PE também vai inaugurar loja de Natal no RioMar Recife em novembro

Prestes a completar 10 anos, o Projeto Artesanato de Talentos expande o mercado, entrelaçando economia criativa, empreendedorismo comunitário e sustentabilidade. A iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), que capacita e dá projeção comercial para artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa, com lojas sazonais no RioMar Recife, agora chega também à Feira da Aurora, às margens do Rio Capibaribe.

A partir deste dia 2 de novembro, todos os sábados à tarde, no Cais da Aurora, no bairro da Boa Vista, o coletivo com 13 microempreendedores contará com o stand para comercializar suas produções. A estreia será com peças voltadas para decoração de Natal, como guirlandas, anjos, toalhas, presépios, toalhas, guardanapos e sousplat, com base de materiais recicláveis e preços a partir de R$ 10.

Para a gerente do IJCPM, Fábia Siqueira, esse novo espaço oportuniza ao projeto uma diversificação ainda maior do público, que já conta com um perfil bastante variado do shopping. “Esse novo ambiente requer uma curadoria para adequação do mix de produtos ao gosto dos frequentadores, ao valor médio de consumo e à forma de exposição ao ar livre, por exemplo”, explica a gestora.

Rosineide Pessoa, uma das artesãs do projeto, está otimista com essa ampliação de mercado. “Saber que teremos dois pontos privilegiados para expor nossos produtos nos motiva a continuar investindo na qualidade e originalidade das nossas peças. São espaços de grande circulação de moradores da cidade e turistas, garantindo venda e projeção ao nosso trabalho”, considera a artesã.

Ao longo do ano, os participantes passam por várias qualificações feitas através da parceria com o Instituto Fecomércio. "Essa conquista reflete não apenas o talento dos nossos artesãos, mas também o impacto positivo das capacitações oferecidas pelo Instituto Fecomércio em diversas áreas. A qualidade dos produtos, que passam por curadoria, garante que o público tenha acesso a peças exclusivas e de alto padrão. Essa oportunidade na Feira da Aurora amplia nossa presença e fortalece ainda mais o reconhecimento dos artesãos locais, oferecendo uma vitrine constante para o seu trabalho e ampliando as possibilidades de geração de renda para a comunidade”, pontua a secretária-executiva do Instituto Fecomércio-PE, Wilma Fonseca.

Loja do RioMar Recife

No RioMar, a loja Artesanato de Talentos está prevista para ser inaugurada na segunda quinzena de novembro. Parceiro do projeto, o shopping do Grupo JCPM oferece o espaço sem custos para as artesãs e artesãos comercializarem suas produções, sempre em datas comemorativas, como Natal, São João e Carnaval. A iniciativa existe desde 2015.