O que ver no Rec'n'Play 2024; veja agenda dos 4 dias do festival

Sexta edição do festival será realizada entre os dias 6 e 9 deste mês, com mais de 600 atividades e mais de 1,5 mil horas de programação gratuita

Com o tema "O Futuro Nos Conecta", a sexta edição do Festival REC’n’Play 2024 começa nesta quarta-feira (6) e vai até o próximo sábado (9). O festival, maior evento de tecnologia e inovação gratuito do Brasil, ocupará ruas e prédios históricos do Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, e promete uma extensa programação para quem se interessa por tecnologia, inovação, negócios, cultura e entretenimento.

Serão mais de 600 atividades e mais de 1,5 mil horas de programação entre palestras, workshops, debates, arenas temáticas e shows. Para ter acesso às atividades é necessário o Passaporte REC’n’Play, que pode ser adquirido gratuitamente pelo site www.recnplay.pe. A inscrição, válida para toda a programação, é gratuita e pode ser feita pelo link até o último dia do evento.

Para conferir a agenda completa dos quatro dias de festival basta acessar o site oficial do evento.

“Chegamos a nossa sexta edição como uma referência entre festivais que promovem integração, conexões genuínas e valorizando o que temos de melhor localmente. Teremos toda uma estrutura robusta para promover networking, fomentar novos negócios e debates que possam impactar todo um ecossistema, não só de tecnologia e inovação, mas de empreendedorismo, cultura e educação com um olhar atento para o futuro”, destaca Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Conhecido como o Carnaval do Conhecimento, o REC’n’Play é para todas as pessoas, de todas as idades e áreas de interesse. Seja estudante, empreendedor, profissional de startup, ou apenas alguém em busca de novas conexões e ideias, o evento é um lugar para se inspirar e tem como objetivo aproximar o público de temas como tecnologia, inovação, economia criativa e empreendedorismo. Nesta edição, as atividades estarão divididas nos eixos temáticos Cidades e Sociedade, Economia Criativa, Negócios e Tecnologia.

Experiências REC’n’Play

Como novidade, o REC'n'Play 2024 terá um espaço dedicado à Inteligência Artificial (IA). O local reunirá atividades com imersões, vivências e experiências para todos os públicos. A temática, que tem tomado cada vez mais importância na vida de pessoas, empresas, organizações e governo, irá ser abordada para trazer a discussão para o centro da vivência no Festival.

Uma das principais atrações deste ano é a Arena de Negócios, que busca conectar startups, empresas tradicionais e investidores. Além da participação de 120 startups expondo suas soluções, a Arena também sediará uma competição com prêmios para as três melhores startups, incluindo uma imersão internacional no Porto Digital Europa para a grande vencedora.

Já os apaixonados por jogos eletrônicos poderão aproveitar a Arena Gamer, que, nesta edição, terá três vezes mais a quantidade de máquinas e equipamentos em relação ao ano anterior. O espaço vai abrigar computadores e consoles de última geração e promover diferentes experiências com jogos e disputas virtuais.

A Arena de Robôs também retorna e será um espaço onde a inovação e o entretenimento se encontram. O público poderá acompanhar demonstrações de robótica e batalhas entre equipes, além de estarem em um ambiente onde jovens talentos e profissionais da área terão a oportunidade de trocar experiências e se inspirarem para futuras inovações.

As crianças contarão com um espaço seguro e cheio de entretenimento para curtir com a família. O polo infantil oferecerá diversas atividades educativas, como oficinas, exposições e contação de histórias, unindo aprendizado e diversão.

“Acreditamos que este festival é um movimento essencial para a democratização da informação e o fomento de conexões significativas. As iniciativas gamers e de e-sports são janelas de possibilidades que atraem um público jovem e ávido por conhecimento. Temos um evento repleto de temas inspiradores com a intersecção entre inovação, tecnologia, comunicação e cultura; isso não apenas molda esse futuro, mas também inspira novos talentos. Juntos, estamos construindo um legado colaborativo e vibrante para as próximas gerações”, destaca Queiroz Filho, CEO da Ampla Comunicação.