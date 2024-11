Energia: bandeira amarela é adicionada e conta de luz ficará mais barata em novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o aumento no volume de chuvas, a bandeira tarifária amarela foi adotada nas contas de energia brasileiras, ou seja, os gastos serão menores no mês de novembro.

A cobrança extra passará a ser de R$ 1,885 na conta de luz para cada 100 quilowatts-hora (kWh) de energia elétrica consumidos.

Em outubro, a bandeira estava no nível vermelho patamar 2, a mais cara de todas, com a cobrança de R$ 7,877 por 100 kWh. Desde agosto de 2021 que a tarifa mais alta não era acionada.

Bandeira amarela nas contas de energia

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um dos fatores que determinaram a redução da bandeira tarifária para amarela foi a melhoria nas condições de geração de energia no país.

A agência reguladora, no entanto, informou que a previsão de chuvas e de vazões nas regiões das hidrelétricas continua abaixo da média, o que justifica o acionamento da bandeira tarifária para cobrir os custos da geração termelétrica para atender às necessidades dos consumidores.

Uma sequência de bandeiras verdes, sem a cobrança de tarifas extras, foi iniciada em abril de 2022.

A série foi interrompida em julho deste ano, com a bandeira amarela, seguida da bandeira verde em agosto, e da vermelha patamar 1, em setembro.

Com as ondas de calor e as fortes secas no início do segundo semestre, a Aneel acionou a bandeira vermelha patamar 2 em outubro.

Entenda o sistema de bandeiras tarifárias

Esse sistema é composto por três cores de bandeiras – verde, amarela e vermelha – que indicam se a conta de luz terá ou não um custo adicional naquele período.

Bandeira Verde

Significado: Quando a bandeira verde está em vigor, significa que as condições de geração de energia no país estão favoráveis, geralmente com níveis satisfatórios nos reservatórios das hidrelétricas e/ou baixo custo de produção.

Impacto na Conta: Não há acréscimo na tarifa de energia. Ou seja, o consumidor paga apenas o valor regular do kWh (quilowatt-hora).

Bandeira Amarela

Significado: A bandeira amarela indica que as condições de geração de energia estão menos favoráveis. Isso pode ocorrer devido à redução nos níveis dos reservatórios ou à necessidade de acionamento de usinas térmicas, que possuem um custo de produção mais alto.

Impacto na Conta: Há um pequeno acréscimo na tarifa de energia, para compensar o custo mais elevado da produção.

O valor extra é definido pela Aneel e costuma ser de R$ 2,989 para cada 100 kWh consumidos.

Bandeira Vermelha

Significado: A bandeira vermelha é acionada quando as condições de geração de energia são desfavoráveis, e o custo de produção é ainda maior. Isso ocorre principalmente quando há uma forte necessidade de utilizar usinas térmicas, que são mais caras e poluentes.

Impacto na Conta: O acréscimo na tarifa é mais significativo, podendo ocorrer em dois patamares:

Patamar 1: Custo adicional de R$ 6,50 para cada 100 kWh consumidos.



Patamar 2: Custo adicional de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos, que é o mais alto e reflete uma situação de extrema escassez de energia ou aumento expressivo nos custos de geração.

Segundo a Aneel, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia.

"Mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com bons hábitos de consumo que evitam desperdícios e contribuem para a sustentabilidade do setor elétrico. Com o acionamento da bandeira amarela, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica é fundamental. A orientação é para utilizar a energia de forma consciente", recomenda a agência reguladora.