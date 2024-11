Agrinordeste: tudo para ver na feira que traz o melhor do campo para o Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Aberto ao público e com inscrições gratuitas, evento segue até o domingo (10),entre as 10h e 21h, no Centro de Convenções de Pernambuco

A 31ª Agrinordeste reúne diversos setores relacionados ao agronegócio no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife. A feira funciona até o domingo (10), entre às 10h e 21h, com inscrição gratuita realizada no site www.agrinordeste.com.br, onde também consta a programação completa dos quatro dias do evento.

Durante a programação, o Senar-PE promove oficinas sobre o uso de óculos de realidade virtual. Por meio desta tecnologia, os visitantes que passarem pelo local terão a oportunidade de fazer um passeio 3D por uma queijaria artesanal e um viveiro de colmeias, além de conhecerem o processo de produção do mel, piscicultura e explorarem o turismo rural.

Quem passar pelo Espaço Sabor do Campo vai poder conferir quatro oficinas sobre técnicas e modos de preparo de algumas receitas famosas. Bolo barra branca, crème brûlée, pão de jerimum e bolo com cobertura de garnache de mel, cuja oficina é comandada pelos chefs de cozinha Cris Barros, Tânia Barros, Kleber Silva e Adriana Arregui foram opções nesta quinta-feira.

Outro destaque é o Espaço Moda Agro, que reúne estandes e desfiles com a participação de empresas de confecções que apresenta as tendências do setor nas áreas de vestuários , calçados e acessórios. Serão 14 desfiles que ocorrerão durante toda a feira. Profissionais de moda montam um desfile que se destaca com o uso de couro de tilápia, produtos veganos para cabelos crespos e ondulados e roupas adaptadas para mulheres em condição e dificuldades que precisam de vestimentas confortáveis e adaptadas.

Já na Arena Agrinordeste, o público irá acompanhar quatro oficinas sobre o uso de drones, que demonstrarão as viabilidades do equipamento no campo, com temas: georreferenciamentos, aplicações seletivas de herbicidas, monitoramentos das lavouras, topografias, manobras, cuidados aos equipamentos e legislação para operadores.

Ainda na arena, o espaço Vila Pet oferece serviços e produtos para animais de estimação, como oficinas, competições, técnicas de cuidado e orientações para os tutores sobre o bem-estar dos pets.

Seminário

Nesta edição, são 84 palestras e 36 oficinas capacitadoras que estarão disponíveis aos visitantes, em 9 auditórios temáticos, com abordagens sobre apicultura; atualidades; avicultura; bovinocultura de corte e leite; cana-de-açúcar; caprinovinocultura; cooperativismo; floricultura e jardinagem; fruticultura; horticultura e turismo rural. Os participantes terão acesso a informações atualizadas de mercado, tecnologias e políticas públicas.



Norcana

Para os interessados no setor sucroalcooleiro, a 11ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) destacará as últimas inovações da área. A feira contará com estandes de insumos, equipamentos e máquinas voltadas para o setor. Propiciará também, no Seminário, palestras com especialistas locais e nacionais. As temáticas das apresentações tratam de manejo, mercado e legislação do setor canavieiro.

PRIMEIRO DIA DA FEIRA

No primeiro dia, os visitantes conferiram as mais de 20 palestras, que fazem parte do tradicional Seminário sobre a Modernização do Setor Primário. As apresentações tiveram início às 10h e seguiram até as 16h45, com temáticas envolvendo diversos pontos do processo de produção do agro, como por exemplo, Bovinocultura de Corte e Leite, Fruticultura, Horticultura e Turismo Rural. As palestras e oficinas continuam até o domingo, e seguem com inscrições abertas.

Serviço

31º Agrinordeste

Data: 07 a 10 de novembro

Hora: 10h às 21h

Local: Centro de Convenções de Pernambuco