Quando será pago o 13º salário? Saiba as datas e como esse benefício impacta os trabalhadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entenda o calendário de pagamento do décimo terceiro, seus efeitos no orçamento familiar e no comércio, e os reflexos na arrecadação tributária

O pagamento do 13º salário, uma gratificação aguardada por trabalhadores com carteira assinada, aposentados e servidores públicos, representa mais do que um benefício anual.

Ele tem papel na movimentação da economia, no estímulo ao comércio e no orçamento de milhões de famílias. Com a primeira parcela depositada até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, o valor adicional injeta bilhões de reais na economia brasileira justamente nos meses de maior consumo.

Vicente Augusto, professor de economia da Wyden, explica que o pagamento do 13º traz impactos positivos para o comércio e o setor de serviços.

“Com esse dinheiro extra em circulação, há um aumento expressivo na demanda por produtos e serviços de fim de ano, desde presentes até viagens e entretenimento. Isso movimenta o varejo e o setor de serviços, criando um ciclo de aquecimento da economia. Inclusive, gera empregos temporários e melhora o cenário econômico em um momento estratégico do ano”, ressalta Vicente, destacando que a gratificação também impulsiona o turismo e o setor de eventos.

Impactos do abono

O impacto do 13º, no entanto, vai além do setor comercial e atinge diretamente o orçamento das famílias brasileiras.

Com o custo de vida e o endividamento em alta, a gratificação natalina ajuda muitos brasileiros a organizar as finanças pessoais, possibilitando desde o pagamento de dívidas acumuladas até a compra de itens que, de outra forma, poderiam ser adiados.

“O 13º é uma oportunidade para equilibrar o orçamento familiar. Muitas famílias aproveitam essa gratificação para quitar dívidas ou para antecipar compras importantes, algo que, de outra forma, não caberia no orçamento mensal. Contudo, essa elevação no consumo também exige cautela, pois o endividamento tende a crescer com o acesso mais fácil ao crédito”, alerta Vicente, que enfatiza a importância do planejamento financeiro para evitar problemas futuros.

Para muitos brasileiros, o 13º se destina prioritariamente ao pagamento de dívidas, com a primeira parcela voltada para esse fim, e a segunda direcionada às compras de fim de ano.

O professor destaca que o aumento de poder aquisitivo com o 13º também incentiva a demanda por serviços, como reformas residenciais e manutenções, refletindo a maior disposição das famílias em investir em melhorias no lar e em bens anteriormente adquiridos.

Além de seus efeitos no comércio e na economia familiar, o 13º salário traz reflexos significativos para a arrecadação dos governos municipais e estaduais.

Com o aumento no consumo, cresce também a arrecadação de impostos, como o ICMS e o ISSQN, que incidem sobre a compra de produtos e serviços.

Esse acréscimo na arrecadação é crucial, sobretudo em um ano de arrecadação mais fraca, como foi 2024, onde a dependência de tributos incidentes sobre o consumo se intensifica, complementando a receita dos estados e municípios.

A falta de educação financeira afeta a maneira como muitos brasileiros utilizam essa gratificação, direcionando-a principalmente para o pagamento de dívidas, como ocorreu em 2022.

Além disso, alguns fatores, como o crescimento do endividamento e do uso de serviços de apostas em 2024, acendem um alerta para o superendividamento.