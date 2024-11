Da Muribeca, iates pernambucanos de luxo e alta performance ganham o mundo e chegam ao Oriente Médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fabricante internacional com maior fatia do mercado de lanchas e iates dos Estados Unidos, o estaleiro NX Boats mantém o foco na internacionalização das vendas de barcos totalmente produzidos em Pernambuco, no distrito industrial de Jaboatão dos Guararapes, no bairro da Muribeca. Após ter conquistado as Américas, o próximo passo a ser consolidado, já em 2025, é a chegada ao mercado asiático (Oriente Médio), com novos pontos de revenda, além de, localmente, dobrar a sua planta fabril no Estado.

Produtora de 11 modelos de barcos, a NX Boats já se projeta como o maior estaleiro da categoria de 50 pés no Brasil. Embarcações com designs exclusivos de marcas renomadas, como a Pininfarina (responsável pelos modelos Ferrari) e Porsche Consulting ganham o mercado nacional e internacional com produção pernambucana, sempre enviada por cabotagem (transporte marítimo dentro do País) ou exportações marítimas a partir do Porto de Suape.

"Na América do norte e Central já são 100 barcos nossos comercializados nesses mercados. Temos a maior penetração de uma empresa estrangeira no mercado americano. Há dois anos temos a NX Boats Estados Unidos, mas todas as embarcações são produzidas aqui, na Muribeca", diz o CEO e fundador da NX Boats, Jonas Moura.

Elizabeth Moura e Jonas Moura, mãe e filho sócios na NX Boats - Armando Artoni

A empresa familiar já tem clientes em 17 países e busca ampliar esse portfólio com a chegada ao Oriente Médio, forte indutor do mercado náutico e de luxo no continente asiático. "Nós teremos revendedores, empresas que irão representar a NX Boats para vender nossas embarcações lá", revela Moura.

Para atender tanto o mercado internacional quanto nacional, a NX Boats também está ampliando suas operações. Atualmente geradora de mais de 1 mil empregos diretos e indiretos, com uma planta fabril de, que hoje ocupa 30.000 m² e deverá dobrar de tamanho. Nos planos, estão a produção do NX60 (modelo de 60 pés - maior já produzido pela empresa) em parceria com a Pininfarina e que deverá demandar, somente para a linha a contratação de mais 100 funcionários, com mão de obra altamente especializada. O novo modelo deve começar a ser produzido a partir de 2026, mas até lá também entram para o portfólio os modelos NX310, NX350 e NX 44 Sportfly. Para se ter ideia, num modelo de 50 pés internamente são projetados até três quartos e dois banheiros, comportando 20 pessoas e sendo considerada uma casa flutuante.

Modelo NX 44 - Armando Artoni

Por ano, com a atual produção, são cerca de 400 entregas feitas por ano, sendo 30% destinado ao mercado internacional. No mercado nacional, 20% do faturamento está no Nordeste, soba liderança de Pernambuco (7% das vendas) e da Bahia. São Paulo e Paraná são os principais mercados, com uma forte expansão nas chamadas "águas interiores", como lagos e represas.

No Brasil, o mercado náutico, para uso próprio ou com finalidade turística ainda enfrenta entraves como atualização da legislação ambiental para construção de marinas e acesso ao crédito, sem linhas específicas de financiamento para o perfil de renda que, de fato, precisaria financiar embarcações. Na visão de Jonas Moura, Pernambuco tem uma nova chance de estimular esse mercado, com iniciativas do setor privado como o Condomínio Praia de Guadalupe, do Grupo JCPM, e o Novotel Recife Marina, do Consórcio Porto Novo, restando ainda estímulos por parte do poder público.

Nos Estados Unidos, que já possui uma grande infraestrutura náutica, inclusive em condomínios, a maioria dos modelos que, por aqui, variam de R$ 450 mil a R$ 6 milhões, são financiados em até 20 anos.