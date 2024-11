Obras definitivas do Terminal de Regaseificação são iniciadas no Porto de Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Intervenção realizada pela empresa Oncorp prevê a recuperação e reforço do píer. Custo do projeto total é avaliado em R$ 320 milhões

Uma etapa crucial para implantação do Terminal de Regaseificação do Porto de Suape teve início. A Oncorp, responsável pelas obras, está realizando a recuperação e reforço do píer. A intervenção é necessária para que a estrutura esteja apta a receber uma unidade FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

Com um investimento total de R$ 320 milhões até a conclusão do projeto, as obras já contam com R$ 40 milhões destinados para 2024, sem contar os 25 milhões já investidos. Para o próximo ano, mais de R$ 200 milhões estão previstos.

Os serviços de engenharia e reforço estrutural estão sendo realizados por uma construtora especializada, assegurando elevados padrões técnicos e de segurança na execução, através da Concreta Engenharia.

O projeto do Terminal de Regaseificação Suape faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas para o fortalecimento da malha integrada de gás natural liquefeito (GNL) no País, contribuindo para a segurança energética nacional e para o desenvolvimento sustentável da matriz energética.

"Estamos prontos para o fornecimento de gás para projetos térmicos no próximo Leilão de Reserva de Capacidade, deixando Pernambuco na dianteira para obter novas térmicas a gás", disse João Guilherme Mattos, diretor-presidente da Oncorp.