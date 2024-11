Agência de Empreendedorismo de Pernambuco reduz juros para menos de 1% na Black Friday

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Considerando a Black Friday, período de promoções e descontos no comércio, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) está com suas linhas de crédito com juros abaixo de 1% ao mês entre os dias 18 e 30 de novembro.

As condições são voltadas a empreendedores que mantiverem os pagamentos em dia. Para quem deseja investir no período, os valores ajudam a fechar a conta da empresa no fim do mês.

Condições para diferentes perfis de empreendedores

Confira os créditos disponíveis para os empreendedores pernambucanos:

Microcrédito: Para empreendedores informais, empréstimos de até R$ 3 mil (ou até R$ 5 mil em caso de renovação) terão a taxa reduzida de 2% para 0,75% ao mês.



Para empreendedores informais, empréstimos de até R$ 3 mil (ou até R$ 5 mil em caso de renovação) terão a taxa reduzida de 2% para 0,75% ao mês. MEI: Microempreendedores Individuais podem acessar até R$ 21 mil com juros reduzidos de 2% para 0,60% ao mês.



Microempreendedores Individuais podem acessar até R$ 21 mil com juros reduzidos de 2% para 0,60% ao mês. AGE Empresas: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte podem solicitar empréstimos de até R$ 500 mil, com a taxa de juros reduzida de 2% para 0,99% ao mês.

A egência destaca que condições são válidas exclusivamente para pagamentos realizados até a data de vencimento.

Oportunidade para impulsionar negócios

A Diretora-Presidente da AGE, Dra. Angella Mochel, destaca a importância da iniciativa. “Pensamos em pegar uma carona justamente nessa época de Black Friday para ajudar os empreendedores a impulsionarem seus negócios", pontua.

Pelo menos 87% dos consumidores pernambucanos pretendem comprar nesta black friday, segundo pesquisa da Fecomércio.

A utilização do crédito fica à cargo do empreendedor, o valor pode ser utilizado em diversas demandas, como por exemplo: