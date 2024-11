Uvas pernambucanas conquistam espaço no mercado asiático

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com nova rota marítima e abertura do mercado chinês, Pernambuco amplia para exportação de uvas, destacando Suape como polo estratégico.

Em entrevista nesta sexta-feira (29) à Rádio Jornal, Maurício Laranjeira, secretário-executivo de atração de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destacou os benefícios da nova rota marítima, conhecida como serviço Santana.

Operada pelo navio porta-contêineres Juliette, estreou no último dia 6 de novembro e oferece uma conexão direta e regular ao continente asiático. “Essa rota é muito interessante porque reduziu drasticamente o transit time, o tempo de viagem entre Suape, Pernambuco, e a Ásia”, afirmou o secretário.

A novidade chega em um momento estratégico para os produtores do Vale do São Francisco, especialmente após o anúncio da abertura oficial do mercado chinês para a importação de uvas frescas brasileiras. A decisão foi oficializada pelo presidente chinês Xi Jinping, durante sua visita ao Brasil no último dia 21.

Questionado sobre a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, localizada em Suape, Laranjeira confirmou que o projeto segue em negociação: “A governadora Raquel Lyra e o secretário Guilherme Cavalcanti estiveram na Petrobras há duas semanas e reforçaram o compromisso com a retomada desse investimento. A expectativa é que o primeiro semestre do próximo ano traga avanços”.

Sobre a conexão da Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul, mencionada pelo ministro Rui Costa, Laranjeira destacou que a integração entre ferrovias é benéfica para Suape e toda a região.

“Com essa conexão, podemos escoar grãos e outros produtos mais rapidamente, aproveitando a capacidade do porto para exportação. Suape está preparado para ser um ponto estratégico no Brasil”.

Atualmente, 95% das uvas exportadas no Brasil têm origem no Vale do São Francisco, com Pernambuco sendo responsável por 70% dessa produção.

Em 2023, o Brasil produziu mais de 1,7 milhão de toneladas de uvas, exportando 73 mil toneladas. No mesmo período, a China importou cerca de US$ 600 milhões em uvas, consolidando-se como um mercado estratégico para os produtores brasileiros.