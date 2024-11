Veja anúncios de Rui Costa no Recife com Raquel Lyra e João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caravana do Novo PAC cumpriu agenda no Estado, nesta quarta-feira (27), visitando obras na Via Metropolitana Norte e no Hospital da Criança do Recife

A caravana do Governo Federal, composta pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil; Waldez Goés, da Integração e do Desenvolvimento Regional; e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, esteve nesta quarta-feira (27), em Pernambuco, para acompanhar de perto as obras do Novo PAC no Estado e discutir o andamento dos empreendimentos que compõem a carteira do plano de investimentos.

Pela manhã, os ministros estiveram no Palácios do Campo das Princesas, onde se reuniram com a governadora Raquel Lyra e com prefeitos João Campos (Recife), Márcia Conrado (Serra Talhada), Isabel Hacker (Rio Formoso), Galego de Nanai (Cabrobó), Mano Medeiros (Jaboatão dos Guararapes), Elcione Ramos (Igarassu), Fátima Borba (Cortês), Luciano Torres (Ingazeira), Emerson Vasconcelos (Poção), Célia Sales (Ipojuca), Raimundo Saraiva (Exu), Orlando José (Altinho) e Luiz Aroldo (Águas Belas).

Ministro Rui Costa se reuniu com governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, prefeitos e autoridades para discutir obras do Novo PAC no Estado - Wagner Lopes/Ascom CC

Como muitas intervenções são de responsabilidade dos municípios, a caravana do Governo Federal ouviu os gestores municipais e eles puderam expor os seus anseios e propuseram a criação de um comitê para que se possa acompanhar o andamento das obras. “Que tenhamos um volume expressivo de obras sendo executadas, mais geração de emprego, mais atividade econômica e, ao fim dessas obras, possamos entregar hospitais, maternidades, policlínicas, obras de proteção de encostas, dentre muitas outras”, elencou o ministro Rui Costa.

A governadora Raquel Lyra concordou que a chegada da Caravana a Pernambuco ajuda a acelerar obras necessárias à população. "O monitoramento das obras é importante porque reúne todos os atores necessários para que as obras possam acontecer. Durante a reunião, nós discutimos sobre obras de barragens, mobilidade, saúde e educação. Com essa parceria, nós conseguiremos fazer entregas de obras extremamente importantes para Pernambuco. Ainda visitamos a obra de alargamento do canal do fragoso, que é muito aguardada pela população e foi paralisada em anos anteriores. Estamos garantindo as contrapartidas necessárias do Estado em recursos financeiros e já pudemos ver resultados dessa obra nas chuvas deste ano. Agradeço a presença do ministro Rui Costa, que está liderando o Novo PAC, ao governo federal pela parceria e a todo seu time técnico, que está realizando esse monitoramento tão importante", ressaltou Raquel Lyra.

Após a reunião matinal, a comitiva seguiu para Olinda, onde as obras na Via Metropolitana Norte (VMN) foram vistoriadas - servirá de ligação entre os municípios de Paulista, Olinda e Recife . A intervenção no Canal do Fragoso, cujo alargamento irá melhorar a mobilidade da região e resolver o problema de alagamentos da área, é realizada pela Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab). O valor total do investimento é de R$ 472 milhões, sendo R$ 123 milhões de recursos do PAC (recursos federais), R$ 11 milhões do FGTS e R$ 336 milhões do Governo do Estado. A obra completa deve ser finalizada e entregue em dezembro de 2025.

Governadora Raquel Lyra e ministros visitam obra da Via Metropolitana Norte - Janaína Pepeu/Secom

O ministro Rui Costa destacou que, além de recursos do Orçamento da União, o Novo PAC conta com investimentos privados, investidos por meio de PPPs e de concessões. “Com isso, multiplicamos os investimentos e os empregos no país”. Um exemplo usado pelo ministro foi a concessão de estradas em um novo modelo, em que o dinheiro da outorga não pode mais ser usado para que o governo 'faça caixa'. “Agora, o valor da outorga não vai para o caixa do governo; fica num fundo para o caso de haver necessidade de se fazer alguma melhoria que, eventualmente, a concessionária não tenha feito”, explicou Rui Costa.

Hospital da Criança do Recife

Ainda na agenda da Caravana do Novo PAC em Pernambuco, o ministro Rui Costa também esteve no local onde está sendo construído o Hospital da Criança do Recife Antônio Carlos Figueira (HCR), localizado no bairro de Areias. O prefeito do Recife, João Campos, aproveitou a presença do ministro da Casa Civil para anunciar que a futura unidade hospitalar - que atingiu 75% de avanço físico - contará com Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI).

"Um equipamento dessa magnitude vai auxiliar o Recife e todos que aqui estão, porque para além do hospital, fizemos uma ampliação no funcionamento de uma CDI, onde vamos ter mais de 18 especialidades médicas e 13 consultórios, conseguindo zerar todas as filas de pediatria da cidade, com exceção da psiquiatria. A gente está vendo uma ação concreta do Governo Federal de ajudar o município, de ter um diálogo federativo que é muito importante", destacou João Campos.

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi vistoriar as obras no Hospital da Criança do Recife, ao lado do prefeito João Campos - Edson Holanda/Prefeitura do Recife Hospital da Criança do Recife contará com Centro de Diagnóstico e Imagem - Edson Holanda/Prefeitura do Recife Ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi vistoriar as obras no Hospital da Criança do Recife, ao lado do prefeito João Campos - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Hospital da Criança do Recife recebeu investimentos de R$ 116 milhões, provenientes do Ministério da Saúde e da Prefeitura do Recife. A montagem da superestrutura - que inclui os elementos estruturais e arquitetônicos - foi totalmente concluída. "É uma iniciativa importante, com certeza isso vai ajudar em toda a rede de assistência", assegurou. "O PAC cuidando da saúde, da vida do pernambucano e do povo brasileiro. Estamos de parceria com o município e vamos seguir, porque temos outros projetos aqui e tem muita coisa para fazer, que provavelmente nos próximos meses já estarão iniciando", garantiu Rui Costa.

Obras em Pernambuco do Novo PAC

O estado possui 1.322 empreendimentos na carteira do Novo PAC, totalizando R$ 42,9 bilhões investidos em projetos no estado e na região, dos quais R$ 3,6 bilhões fazem parte do Novo PAC Seleções, para a execução de 854 empreendimentos distribuídos em 169 municípios de Pernambuco.



A respeito do metrô de Recife e Região Metropolitana, o ministro afirmou em entrevista que o estudo de viabilidade técnica encomendado ao BNDES fica pronto em dezembro e, em seguida, o modelo de transporte público será discutido com o governo do Estado. “O centro do nosso diálogo é: qual é o melhor serviço que podemos oferecer à população”, declarou, ao fazer referência ao grande volume de recursos estaduais aplicados no transporte e a insatisfação da população.



Outra obra estruturante, a Ferrovia Transnordestina, está no rol das que Pernambuco receberá. “Em nome do presidente Lula, quero assegurar ao povo de Pernambuco que essa obra vai ser retomada, Suape será interligado à Transnordestina e, mais, queremos seguir para interligá-la à [Ferrovia] Norte-Sul”, finalizou Rui Costa.