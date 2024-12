Mirabilandia anuncia o encerramento das atividades em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O parques de diversões Mirabilandia confirmou a data para o encerramento de suas atividades em Pernambuco. Ocupando área de propriedade da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), concedido em regime público para a concessionária Consórcio CID Convenções Pernambuco SPE S/A, o parque está encerrando o contrato de locação do terreno e não concretizou seus planos de manter as atividades em outra região do Estado.

Parte da área ocupada pelo parque já tinha sido solicitada e devolvida ao consórcio em julho de 2023. Ao todo, de acordo com o Consórcio CID Convenções Pernambuco SPE S/A, deverá ser desocupada uma área de 55.000 m². Foram devolvidos até então 20.000 m², reduzindo em 19.500m² a área ocupada pela atração.

A administração do Mirabilandi diz que já havia negociado em março de 2023 a extensão do prazo de permanência, a nova data para desocupação total do espaço ficou pré-definida para 22 de maio de 2025.

Mas, a saída de um parque demanda um prazo grande para desmontar equipamentos. O que fará com que o funcionamento seja mantido só até o dia 2 de fevereiro de 2025.

Como já foi anunciado, o Mirabilandia tinha planos de transferir suas operações para o município de Paulista, no Grande Recife, mas, por ora, o encerramento das atividades é o que está posto como certo pela administração do parque.

Com mais de 20 atrações que atendem públicos de todas as idades – desde famílias até os amantes de adrenalina –, o Mirabilandia foi palco de eventos temáticos icônicos, como a famosa "Hora do Terror". Neste mês de dezembro, o parque ainda promove a campanha Natal Solidário Mirabilandia e, ao longo do mês de janeiro, período de férias, estará com uma programação especial voltada para o público infantojuvenil.

A HISTÓRIA DO MIRABILANDIA

Fundado em 2002, o Mirabilandia rapidamente se tornou um dos principais equipamentos de lazer do Nordeste e uma referência nacional em entretenimento. “O parque está encerrando um ciclo muito especial, com o sentimento de gratidão por todos que fizeram parte dessa jornada. Queremos convidar todos a viverem conosco esses últimos momentos de diversão e magia até fevereiro de 2025. O objetivo é celebrar essa história ao lado de quem a tornou possível: o público”, comenta Bruno Peixoto, diretor do parque.

Para se despedir, o Mirabilandia está programando uma campanha publicitária, atividades especiais de encerramento, além de uma comunicação oficial direcionada a todos os parceiros e fornecedores.

NOVO ESPAÇO PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES

Além de incorporar a nova área para a realização de eventos externos, inclusive com ampliação do estacionamento, o Pernambuco Centro de Convenções também planeja parcerias para um novo empreendimento no local onde hoje funciona o Mirabilandia, a exemplo de um homecenter ou até mesmo um hotel, conforme adianta o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Claudio Vasconcelos.

Atualmente, o Pernambuco Centro de Convenções loca duas áreas externas para eventos, de 20.000 e 40.000 metros quadrados. A ampliação ajudará a refroçar a vocação de espaço multiuso, angariando feiras, shows e eventos de forma simultânea em sua área.