Inflação no Recife tem alta de 0,42% em novembro, influenciada pelos combustíveis

A inflação no Recife teve alta de 0,42% em novembro, caindo 0,08 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,50%), mas acima da média nacional (0,39%) e a segunda maior do Nordeste, atrás apenas de Fortaleza (0,44%). O resultado foi influenciado, principalmente, pelo setor de transportes (2,48%), impactado pelas altas na gasolina e no etanol. Na capital pernambucana, a gasolina teve o maior aumento do Brasil, com taxa de 5,20% em novembro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicomustíveis-PE), Alfredo Pinheiro Ramos, explica que a alta dos combustíveis no Grande Recife pode ser explicada por algumas particularidades regionais. "Diferentemente de outras regiões do País, aqui dependemos em maior medida de combustíveis importados e da refinaria privatizada Acelen, localizada na Bahia. Ambas precificam seus produtos com base no dólar e no preço internacional do barril de petróleo, o que torna os valores mais voláteis e sensíveis às oscilações cambiais", afirma.

O projeto propõe o aumento da mistura do biodiesel ao óleo diesel e eleva o porcentual mínimo obrigatório de etanol na gasolina - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Além dessa questão de mercado, o empresário também destaca problemas de infraestrutura como razão para o aumento dos combustíveis acima da média brasileira no Grande Recife. "A falta de dutos para entrega direta da Petrobras para nossa região agrava a situação, já que precisamos buscar alternativas que frequentemente têm custos mais elevados. Essa conjuntura estrutural faz com que o impacto nos preços seja maior em comparação à média nacional", destaca.

No setor de transportes, além dos combustíveis, também apresentou alta o transporte público, com taxa de 4,93%. Já os veículos privados ficaram estáveis em novembro (0.18%).

legumes saudável verduras - Yaroslav Shuraev/Pexels

ALIMENTOS E BEBIDAS

Depois dos transportes, o setor que mais impactou a inflação no Grande Recife foi alimentos e bebidas, com aumento de 1,04% no mês analisado. As maiores ata vieram de hortaliças e verduras (9,90%) e carnes (5,94%). Os demais grupos que influenciaram a inflação foram: despesas pessoais 0,67%, comunicação 0,05% e educação 0,03%. Dos nove grupos de produtos pesquisados, quatro apresentaram deflação: habitação (-2,03%), artigos de residência (-0,50%), saúde e cuidados pessoais (-0,26%) e vestuário (-0,06%).



De acordo com o IBGE, no acumulado do ano o Recife registra inflação de 4,00% e nos últimos 12 meses de 4,22%. As taxas estão próximas, mas ainda abaixo da média brasileira de 4,2% e 4,87%; respectivamente. No País, o resultado de 0,39% para novembro foi influenciado pelas altas no grupo Alimentação e bebidas (1,55%), após aumento nos preços das carnes (8,02%), no grupo Transportes (0,89%), impulsionado pelo aumento da passagem aérea (22,65%), e no grupo Despesas pessoais (1,43%), influenciado pelo aumento do cigarro (14,91%).