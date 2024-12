Guardando dinheiro: saiba como traçar objetivos de curto, médio e longo prazo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Guardar dinheiro pode ser um desafio para muitas pessoas, mas analisar o orçamento e estabelecer metas pode ajudar nessa missão. Isso porque saber para onde está indo motiva a abrir mão de gastos impulsivos e a priorizar o que realmente importa.

Como traçar objetivos?

Traçar objetivos claros e juntar dinheiro para alcançá-los são passos essenciais para o sucesso pessoal e financeiro. Estabelecendo o período, fica mais fácil de planejar quanto dinheiro deve ser guardado

Curto prazo

Metas que podem ser alcançadas em até um ano podem ajudar em economias menores, mas significativas. Por exemplo, uma conta poupança ou um investimento de baixo risco, como CDB ou Tesouro Direto podem ser o ideal para juntar dinheiro para fazer um curso

Médio prazo

Já as metas que podem ser alcançadas em 1 a 5 anos exigem mais esforço, como reservar valores maiores ou recorrer a fundos de investimento. Comprar um carro é uma das metas mais comuns desse tipo.

Longo prazo

Metas que levam mais de 5 anos para serem alcançadas, como construir uma casa, necessitam de planejamento e economias maiores. Recorrer a fundos de investimento e investir na bolsa de valores podem acelerar esse processo.

Como criar um plano financeiro?

Faça um orçamento

Anote todas as suas receitas e despesas para ter uma visão clara de sua situação financeira. Usar aplicativos de gestão financeira podem ajudar a acompanhar suas receitas e despesas

Corte gastos

Analise se há despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas. Uma regra de planejamento financeiro que pode ajudar é a 50/30/20: reservar 50% da renda para as necessidades básicas, 30% aos desejos e 20% para poupança ou investimento.

Aumente sua renda

Pense em formas de aumentar sua renda, como um segundo emprego ou venda de produtos.

Consulte um profissional

Para um plano de investimento personalizado, o ideal é buscar um planejador financeiro. Com a Sicredi Recife, é possível acompanhar seu progresso em relação às metas estabelecidas e realizar ajustes conforme necessário, além de saber como e quanto investir.



Na Sicredi, o associado tem acesso a um relacionamento próximo e humanizado. Há uma grande preocupação em proporcionar assessorias baseadas nos objetivos de cada associado, no intuito de definir e estabelecer o relacionamento com base no compromisso e responsabilidade.

“Em nossas reuniões, buscamos coletar informações para identificar os objetivos, necessidades e prioridades financeiras do associado que sejam relevantes. Com este compilado, damos início à fase de avaliação da situação financeira do associado e compará-las com seus objetivos e necessidades. Em seguida, apresentamos recomendações criando um plano de ação com base na análise das informações prestadas de forma clara e detalhada. Por fim, é feita a evidência das recomendações, colocando-as em prática ao plano de ação, escolhendo produtos e serviços financeiros adequados que estão dentro de nosso portfólio de investimentos que atendem a todos os perfis, desde o conservador ao arrojado”, explica o gerente de investimentos da Sicredi Recife, Thiago Azevedo.