IPA inicia entrega de sementes de feijão, sorgo e milho no Sertão do Araripe

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) iniciou, esta semana, uma operação logística para garantir a distribuição de sementes de feijão, milho e sorgo no Sertão do Araripe. Os grãos garantirão segurança alimentar e renda para centenas de agricultores e agricultoras na safra 2024/2025.



Os três primeiros carregamentos, totalizando 46 toneladas, partiram dos Centros de Distribuição do IPA, em Ibimirim, e em Petrolina, com destino aos escritórios regionais e locais do Instituto na região.



Posteriormente, essas sementes chegarão aos agricultores e agricultoras por meio de associações e cooperativas. Os seis primeiros municípios contemplados serão Araripina, Exu, Moreilândia, Granito, Santa Cruz e Bodocó.

PERÍODO DE CHUVAS





O início das entregas foi deflagrado quatro dias após a governadora Raquel Lyra assinar ordem de serviço, com investimentos iniciais de R$7 milhões, garantindo que sementes cheguem às mãos de produtores e produtoras no tempo certo. Isso porque a chamada janela de plantio, que é o período de chuvas, vai de janeiro a fevereiro na região do Sertão do Araripe.



Apenas para o Sertão serão distribuídas 512 toneladas. Para se ter uma ideia da capilaridade do programa, só a Gerência Regional do IPA em Araripina ficará encarregada de distribuir 150 toneladas.

CALENDÁRIO





O calendário de entrega segue exatamente a janela de plantio de cada região. Nas localidades onde a chuva chega primeiro, a distribuição também começa mais cedo. Na ocasião da assinatura da ordem de serviço, na abertura da FENEAF, no IPA, a governadora enfatizou justamente o reforço ao programa no tempo certo das chuvas do Sertão. Em fevereiro, a distribuição avança para o Agreste e também para a região da Zona da Mata.



A presidente do IPA, Ellen Viegas, avalia mais essa importante ação como o compromisso do Governo de Pernambuco com a agricultura familiar e com as pessoas que mais precisam. “Essa etapa inicial envolve toda a operação de logística. Nossa equipe está toda voltada, nesse momento, para carga e descarga das sementes que serão entregues no sertão pernambucano. Em breve esse processo finaliza, e todas essas sementes estarão no campo, nas associações, nas cooperativas, chegando diretamente aos agricultores familiares.



O diretor de Pesquisas do IPA, Henrique Castelletti, acompanhou, em Ibimirim, a saída dos primeiros caminhões e também comemorou. “ Com essa entrega agora, garantimos que os produtores comecem a plantar realmente a partir de janeiro”, informou, destacando, ainda, que só na região de Araripina são 500 associações contempladas.