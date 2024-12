Pagamento do 13º salário impulsiona vendas de passagens rodoviárias na alta temporada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pagamento do 13º salário está impulsionando o desejo de viajar dos brasileiros neste final de ano. Com a entrada da segunda parcela até 20/12, o setor deve estar aquecido. Segundo uma pesquisa recente do Google, 86% dos consumidores que aproveitaram a Black Friday destinaram seus gastos a viagens, e 72% ainda aguardam ofertas para investir no setor. Viagens estão entre as cinco principais opções dos consumidores para aplicar seu dinheiro durante as festas e férias de verão.

Refletindo essa tendência, a ClickBus, principal plataforma de venda de passagens rodoviárias no Brasil, registrou um aumento de 43% nas emissões de bilhetes entre os dias 1º e 15 de dezembro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a expectativa da Travel Tech, que já superou 20 milhões de buscas na plataforma em dezembro, é de um crescente interesse por parte dos brasileiros nos próximos 45 dias, resultando em uma alta temporada superior em vendas em comparação à temporada 23/24.



Segundo estudo encomendado pelo Google para a Offerwise em julho de 2024, o ônibus continua sendo o transporte favorito dos viajantes brasileiros, representando a opção principal para 74% dos consumidores no último ano.

“O mercado rodoviário brasileiro é fortemente impactado por datas comemorativas e eventos regionais, que geram picos sazonais de demanda. Esse padrão sazonal evidencia a importância do transporte rodoviário como opção acessível e prática para deslocamentos durante períodos de alta demanda, onde a flexibilidade do modal é essencial para atender ao público”, afirma Ricardo Vilaronga, Diretor Comercial da ClickBus.



Conheça os destinos favoritos dos viajantes



Os destinos mais buscados no período refletem a diversidade de opções turísticas do Brasil, com destaque para praias, cidades históricas e capitais vibrantes. Confira o Top 12:



Rio de Janeiro

São Paulo

Praia Grande

Guarujá

Curitiba

Santos

Campinas

Indaiatuba

Belo Horizonte

Florianópolis

Caraguatatuba

Além dos principais destinos, as buscas até o momento apontam para um aumento expressivo na procura por rotas específicas em 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para:

Salvador para Juazeiro: aumento de 247%



Porto Alegre para Florianópolis: aumento de 194%;



Cuiabá para Goiânia: aumento de 134%.



Salvador para Recife: aumento de 119%



Rio de Janeiro para Belo Horizonte: aumento de 118%



A aquisição de passagens rodoviárias online é uma tendência em expansão, com 35% das transações já realizadas virtualmente. A movimentação durante a alta temporada aponta para a continuidade desse crescimento em 2025. A ClickBus, que conecta viajantes a centenas de empresas de ônibus em todo o Brasil, continua investindo em tecnologia e na experiência do usuário para acompanhar a ampliação da demanda.



“Durante esse período, o volume de consultas a trechos intermunicipais e interestaduais aumenta significativamente, especialmente entre clientes que buscam garantir seus assentos preferidos ou os horários mais convenientes. É nesse contexto que a venda online se destaca como a solução ideal, oferecendo praticidade e segurança para atender às necessidades desses passageiros”, conclui Ricardo Vilaronga.