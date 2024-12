Banco do Nordeste contratou R$ 6,8 bilhões em Pernambuco até novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Banco do Nordeste (BNB) contratou, entre janeiro e novembro deste ano, mais de R$ 6,8 bilhões em Pernambuco. Esses recursos foram acessados em mais de 360 mil operações. Os desembolsos também atingiram a cifra recorde de R$ 6,4 bilhões. Mais de R$ 937 milhões a mais do que de janeiro a novembro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 20, em evento de confraternização do Banco com a imprensa especializada do estado.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, além do volume significativo de crédito no Estado, é preciso salientar o aumento no número de operações. “A orientação do presidente Lula é que o Banco do Nordeste cresça fazendo inclusão de quem mais precisa. Isso passa por desconcentrar os recursos para que todos tenham oportunidade de crescer e o Nordeste se desenvolva", afirma.

PROGRAMA DE MICROCRÉDITO

O executivo cita como exemplo dessa estratégia o desembolso de quase R$ 860 milhões feito no Estado pelo Crediamigo, em onze meses. Foram 266 mil operações realizadas pelo programa de microcrédito urbano orientado. "Nós temos uma carteira ativa de R$ 444 milhões. São recursos significativos que estão circulando nos negócios dos microempreendedores", explica Paulo Câmara.

Outro importante destaque apresentado foi o desempenho do programa de microcrédito rural, o Agroamigo. Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, o Banco realizou R$ 968 milhões em contratações no estado, entre janeiro e novembro. O valor representa uma alta de 55% na comparação com o mesmo período do ano passado e 130% se comparado com 2022.

“É um programa que atende quem produz no campo para alimentar a população. São milhares de famílias pernambucanas recebendo recursos para investir na sua produção agrícola”, explica.