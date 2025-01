IPVA 2025: confira as novidades e calendário de pagamento em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O início de 2025 traz, como de costume, a chegada de novas despesas, e o IPVA é uma das principais contas para quem possui veículo.

Em Pernambuco, o calendário deste ano segue o modelo do ano passado, com os vencimentos organizados de acordo com o final da placa do veículo.

Calendário do IPVA 2025: datas por final da placa

O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Pernambuco começa em fevereiro. Veja as datas:

Placas terminadas em 1 e 2: vencimento a partir de 5 de fevereiro;

Placas terminadas em 3 e 4: vencimento a partir de 10 de fevereiro;

Placas terminadas em 5 e 6: vencimento a partir de 15 de fevereiro;

Placas terminadas em 7 e 8: vencimento a partir de 20 de fevereiro;

Placas terminadas em 9 e 0: vencimento a partir de 25 de fevereiro.

Facilidade no pagamento

Para quem prefere parcelar, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) manteve a possibilidade de dividir o IPVA em até 10 vezes sem juros.

Já para mototaxistas e veículos com mais de 20 anos de fabricação, as regras de isenção continuam as mesmas, oferecendo condições que respeitem as particularidades desses contribuintes.

Fique atento aos prazos

É importante programar o pagamento para evitar multas e juros. A dica é conferir se os dados bancários estão corretos antes de concluir a operação, minimizando o risco de pagamentos duplicados e evitando possíveis golpes.