IPVA 2024: Detran-PE reforça alerta sobre site falso oferecendo pagamento por Pix

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) voltou a fazer um alerta para que motoristas fiquem atentos a uma página falsa que está utilizando a interface do site do órgão prometendo a possibilidade de pagamento do IPVA por meio do Pix. As vítimas do golpe devem procurar a polícia para registrar queixa.



O Detran-PE esclarece que o pagamento do IPVA só pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é acessando o boleto no site oficial do Detran-PE (www.detran.pe.gov.br). A outra opção é por meio do boleto impresso, enviado pelos Correios para a residência dos proprietários dos veículos.

O acesso ao boleto na internet não deve ser feito por nenhum outro site, apenas pela página oficial do órgão. Além disso, a opção Pix não existe para pagamento do IPVA em Pernambuco.



"A área de tecnologia da informação do Detran-PE já tomou as providências adequadas", informou o comunicado do Detran-PE publicado nas redes sociais.

COMO ACESSAR O BOLETO DO IPVA?

Para chegar ao boleto por meio do site do Detran-PE, basta acessar a página www.detran.pe.gov.br e selecionar a opção "Consulta de Placa". A partir daí, fornecer os dados solicitados e acessar os boletos com todas as taxas

No caso dos boletos enviados pelos Correios, a distribuição ocorre durante o mês de janeiro. Este ano o pagamento do IPVA pode ser realizado em até 10 parcelas.

O calendário de pagamento do Licenciamento 2024, que inclui as taxas de IPVA, bombeiros e o próprio licenciamento, tem início no dia 05 de fevereiro, para os veículos com placas de final 1 ou 2.

COMO DENUNCIAR O GOLPE DO IPVA?

Motoristas que forem vítimas do golpe podem procurar qualquer delegacia para registrar a queixa. É possível também fazer o registro pela internet, no site da Secretaria de Defesa Social (SDS), no link: https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia.