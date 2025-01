APM Terminals Suape contrata empresas e inicia a construção de terminal de contêineres no Porto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

APM Terminals Suape fechou contrato com a Consag, HTB e Piatec, que serão responsáveis pela construção do 1º terminal 100% elétrico da América Latina

Com expectativa de iníciar suas operações no segundo semestre de 2026, APM Terminals Suape anuncia que avançou mais uma etapa na construção do terminal de contêineres que vai construir no Porto de Suape, com investimento de R$ 1,6 bilhão. Em novembro, a empresa lançou a pedra fundamental do empreendimento e agora concluiu a contratação da Consag, HTB e Piatec, que serão responsáveis pela construção.

O grupo destaca que o APM Terminals Suape será o primeiro terminal 100% elétrico da América Latina. A construção do pátio de contêineres será realizada pela empresa Consag, que possui experiência em projetos com viés em sustentabilidade, enquanto a obra do cais e dos edifícios destinados ao Armazém (CFS), Oficina de Manutenção e reforma do prédio administrativo ficará a cargo do consórcio das empresas HTB e Piatec.

MARCO PARA O SETOR

Em novembro, foi realizada a cravação da primeira estaca no cais, marcando o início efetivo das obras. O consórcio HTB/Piatec será responsável pelo design e construção do novo cais para atracação de navios. Além disso, a empresa instalará trilhos para guindastes STS, defensas marítimas, pavimentação de alta resistência e provisão de energia em terra. Também será realizada a dragagem do berço de atracação.

“Este é um marco importante para a APM Terminals Suape e para o setor portuário brasileiro. Escolhemos as empresas contratadas após uma avaliação minuciosa das propostas técnicas e comerciais. A APM Terminals Suape será um dos terminais mais modernos do Brasil e a expectativa é que o terminal entre em operação no segundo semestre de 2026, sendo o primeiro terminal de contêineres totalmente eletrificado do Brasil”, enfatiza Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém.

Ilustração de como vai ficar o APM Terminals Suape - Divulgação

O diretor de projetos da APM Terminals Suape, Michael Dandanell destaca o caráter desafiador do projeto.

“Temos grandes exigências em termos de engenharia e cronograma. Nossa equipe está comprometida em entregar um terminal de excelência, cumprindo os mais altos padrões de qualidade e segurança. Estamos coordenando de perto todas as fases para garantir a perfeita integração do projeto, atendendo às normas técnicas brasileiras e internacionais. A construção do terminal 100% elétrico é um marco para o setor, e nosso objetivo é garantir que todas as estruturas, do pátio ao cais, atendam a essa visão de responsabilidade ambiental e modernidade”, afirma.

A chegada da APM Terminals vai alavancar a operação de Suape, estimulando um salto de competitividade. Hoje o porto conta com o terminal de contêineres do grupo filipino ICTSI, instalado desde 2002. Com o segundo empreendimento, o complexo passa a ser o primeiro do Nordeste e o quarto do Brasil a ter dois tecons. Os outros são Santos (SP), Rio de Janeiro e o complexo Itajaí-Navegantes (SC).

O Tecon 2 vai ampliar em quase 60% a capacidade de transporte de contêineres no Porto de Suape. Atualmente o Tecon está preparado para movimentar até 721,5 mil TEUs (unidade padrão de 20 pés) por ano, enquanto a primeira fase da APM Terminals tem capacidade para 400 mil TEUs.

POSIÇÃO NO SETOR

A APM Terminals opera uma das redes portuárias mais abrangentes do mundo, auxiliando os seus clientes a expandirem seus negócios e obterem maior eficiência, flexibilidade e confiabilidade na cadeia de suprimentos. Na região das Américas, a APM Terminals opera 14 terminais em 8 países e faz parte do Grupo A.P. Moller-Maersk, que atua em mais de 130 países e emprega mais de 110 mil pessoas, em todo o mundo.