Resultado do concurso dos Correios: saiba como consultar desempenho nas provas e cronograma atualizado

Mais de 1 milhão de pessoas fez a prova dos Correios; exame foi aplicado no dia 15 de dezembro em todos os estados e no Distrito Federal

O resultado do concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira (17). Entre os inscritos, 59,85% realizou a prova; este número representa pouco mais de 1 milhão de candidatos. O exame foi aplicado no dia 15 de dezembro em todos os estados e no Distrito Federal. As informações são da Agência Brasil.

O concurso dos Correios terá prazo de validade de um ano a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Os editais estavam abertos desde outubro de 2024. Os Correios ofereceram 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 para nível superior.

Entre as vagas, 30% foram reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), além de reserva de 10% para pessoas com deficiência.

O resultado das provas objetivas será divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e no site dos Correios, onde também estará disponível o cronograma atualizado.

A convocação dos aprovados do concurso será conduzida conforme os termos do edital de abertura.

As especialidades de nível superior são:

advogado;

analista de sistemas;

arquiteto;

arquivista;

assistente social;

engenheiro

O salário inicial é de R$ 6.872,48, mas para engenheiros e arquitetos, as remunerações serão ajustadas para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302.

Já o salário inicial dos aprovados para as vagas de carteiro será de R$ 2.429,26. Mais informações podem ser encontradas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso.

Benefícios oferecidos

Os Correios oferecem outros benefícios aos seus funcionários que complementam a rendas, como:

Vale-alimentação/vale-refeição: pouco mais de mil reais por mês;

Vale-transporte;

Plano de saúde: com possibilidade de adesão;

Adicional por serviço no fim de semana: 15% do salário-base pelas horas trabalhadas;

Adicional de atividades externas: 30% do salário-base;

Gratificação de "quebra de caixa": R$ 267,64 para quem atua em guichês de agências.

Auxílio-creche/auxílio-babá: até R$ 714,72 para empregadas com filhos menores de 7 anos;

Reembolso de despesas para filhos dependentes de cuidados especializados: até R$ 1.030,58;

