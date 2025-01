Isenção de IPVA de veículos elétricos e híbridos gera repercussão entre estados; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações do Estadão

Uma disputa fiscal se instalou entre os Estados brasileiros envolvendo a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos ou híbridos. Alguns governos têm criado regras que favorecem as vendas e as montadoras localizadas em seus territórios.

A disputa é mais contundente nos dois maiores Estados consumidores de veículos do País, São Paulo e Minas Gerais, cujas regras para a isenção de IPVA neste ano provocaram discussão entre as montadoras. Não há contestações públicas, mas, nos bastidores, as empresas trabalham por alterações. As informações são do Estadão.

São Paulo e Minas Gerais

Segundo o Estadão, desde 1º de janeiro de 2025, o benefício é criticado, em São Paulo, por atender apenas aos carros de uma fabricante de veículos híbridos flex, a Toyota. Já Minas Gerais, que ainda aguarda regulamentação, tenta favorecer apenas a Fiat.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu isentar do IPVA apenas os modelos híbridos flex, híbridos plug-in (com baterias que podem ser recarregadas em tomadas) e veículos a hidrogênio.

De acordo com o Estadão, o benefício favorece apenas os modelos da Toyota Corolla e Corolla Cross híbridos flex, feitos em Sorocaba. Só no ano passado, a marca anunciou investimentos de R$ 11 bilhões em suas três fábricas no Estado até 2030.

Estados com benefícios para carros elétricos



Treze estados oferecem isenção ou descontos para os carros elétricos; de acordo com o Estadão, os estados sem fábrica costumam apoiar mais os elétricos. Por outro lado, os que têm abrigam fábricas tendem a beneficiar as montadoras locais.

Para o economista João Rogério Filho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, os incentivos dados pelos estados estão centrados na atração de investimentos. "O pano de fundo é a atração do investimento, um investimento na indústria e na cadeia comercial, porque o inventivo em Minas Gerais, por exemplo, leva em consideração não necessariamente a origem da fabricação, mas também o local onde foi comprado [o automóvel]", explicou.

Segundo o especialista, é importante lembrar também que o carro elétrico ainda não é acessível. "Acho que o carro elétrico deve ter incentivo, mas temos que fazer também um questionamento de que, neste momento, carro elétrico no Brasil não é um artigo popular", afirmou.

"A queda do IPVA é suficiente para fazer com que o consumidor de classe média chegue, ou é apenas um privilégio para aqueles que têm a possibilidade de comprar um carro muito chique, muito moderno com grande autonomia?", questionou.

Cobrança do IPVA para carros elétricos

Carros elétricos e híbridos pagam IPVA, mas com condições diferenciadas.

No primeiro ano, muitos estados oferecem isenção total ou parcial. Já no segundo ano, as alíquotas são reduzidas em comparação aos veículos convencionais.

Carros Elétricos: geralmente, a alíquota é de 0,5% no segundo ano e 1% a partir do terceiro ano.

geralmente, a alíquota é de 0,5% no segundo ano e 1% a partir do terceiro ano. Carros Híbridos: normalmente, a alíquota é de 0,75% no primeiro ano e 1,5% a partir do segundo ano

Descontos e isenções por Estado

Alagoas: isenção total no primeiro ano; 0,5% no segundo ano para elétricos e 0,75% para híbridos.

Pernambuco: oferece isenção total do IPVA para veículos elétricos registrados no estado. Híbridos, contudo, ficam de fora, pagando a mesma porcentagem de carros movidos a combustão .

. Distrito Federal: isenção total automática após registro.

Minas Gerais: isenção para veículos fabricados no estado.

Paraná: isenção prorrogada até o final de 2023; informações sobre 2024 ainda não confirmadas.

Rio de Janeiro: alíquota de 0,5% para elétricos e 1,5% para híbridos.

Rio Grande do Sul: isenção desde 1996 para carros elétricos; híbridos pagam alíquota padrão

São Paulo: oferece desconto para veículos elétricos e movidos a hidrogênio.

