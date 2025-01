CBA abre inscrições para o Programa Aprendiz 2025 em Itapissuma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com foco em inclusão e sustentabilidade, CBA promove qualificação profissional com cursos técnicos e benefícios como plano de saúde

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) anunciou a abertura das inscrições para o Programa Aprendiz 2025, voltado para jovens de 18 a 22 anos, com ensino médio completo, que desejam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho.

A iniciativa acontece na unidade de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, e conta com parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O programa oferece 20 vagas, distribuídas entre dois cursos técnicos: Auxiliar de Linha de Produção, no Senai Paulista, e Eletricista Industrial, no Senai Areias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro pelo site aprendizcba.gupy.io/jobs/8480841.

Diversidade e benefícios



A CBA reforça o compromisso com a inclusão e incentiva candidaturas de todos os perfis, independentemente de gênero, identidade de gênero, raça, orientação sexual, idade ou deficiência.

Além da capacitação técnica, os participantes terão acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-transporte e Wellhub (plataforma de bem-estar corporativo).

Reconhecida como uma das melhores empresas do setor industrial para trabalhar no Brasil pelo selo Great Place to Work, a CBA promove um ambiente de trabalho justo, inclusivo e diverso, valorizando diferentes experiências, ideias e histórias de vida.

Sobre os cursos



Auxiliar de Linha de Produção: capacita os jovens para atividades como organização da área de trabalho, abastecimento de linhas de produção, operação de máquinas e separação de materiais para reaproveitamento. O curso é realizado com foco em segurança, produtividade e consciência ambiental.



capacita os jovens para atividades como organização da área de trabalho, abastecimento de linhas de produção, operação de máquinas e separação de materiais para reaproveitamento. O curso é realizado com foco em segurança, produtividade e consciência ambiental. Eletricista Industrial: prepara os aprendizes para realizar instalações, manutenções e reparos em sistemas elétricos industriais.



Sustentabilidade e inovação



Fundada em 1955, a CBA é uma empresa integrada, atuando da mineração ao produto final, com forte compromisso com a sustentabilidade. A Companhia é líder em reciclagem de sucata de alumínio no Brasil e gera 100% da energia consumida por meio de fontes renováveis.

Com a abertura de capital em 2021, a CBA foi pioneira no setor ao ter ações negociadas na B3, sendo também integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3).

Em 2023, a Companhia registrou uma receita líquida de R$7,3 bilhões e segue comprometida com a conservação ambiental e o desenvolvimento das comunidades onde está presente.