Consumo nos lares teve alta de 3,72% em 2024, segundo Associação Brasileira de Supermercados

O consumo nos lares brasileiros teve um crescimento de 3,72% em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Ao mesmo tempo, itens da cesta básica, como a carne, sofreram aumento de preço em relação à 2023.

A associação relaciona o aumento do consumo à recuperação do mercado de trabalho e à elevação dos rendimentos reais dos consumidores. Em novembro e dezembro, o consumo registrou uma alta de 12,81% e 7,23%, respectivamente, em comparação com os mesmos meses de 2023.

Para Marcio Milan, vice-presidente da Abras, esse aumento nos últimos meses do ano se deve à entrada dos recursos do 13º salário na economia, somado ao crescimento da empregabilidade e ao aumento real da renda dos consumidores.

Segundo a Abras, o 13º salário movimentou aproximadamente R$ 321,4 bilhões na primeira parcela paga aos trabalhadores formais em novembro, além de R$ 1,3 bilhão destinados a mais de 1 milhão de beneficiários do INSS que passaram a receber o benefício após julho de 2024.

Aumento de preços

Apesar do maior consumo, o AbrasMercado, indicador que acompanha a variação de preços de uma cesta com 35 produtos de largo consumo, registrou uma alta de 9,96% em 2024. Os preços da cesta subiram de R$ 722,57 em dezembro de 2023 para R$ 794,56 em dezembro de 2024, na média nacional.

As maiores altas no ano ocorreram na carne bovina, com os cortes do dianteiro ficando 25,25% mais caros e os do traseiro, 20,05% mais caros.

Segundo Milan, "no último trimestre do ano, fatores climáticos, aumento das exportações de carnes e a demanda interna mais aquecida elevaram os preços da cesta de proteína."

Na cesta de alimentos básicos, composta por 12 itens, o aumento foi de 14,22%, passando de R$ 302,24 em dezembro de 2023 para R$ 345,23 em dezembro de 2024, na média nacional.



*Com informações de Estadão Conteúdo