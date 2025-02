Programa de Jovem Aprendiz da Vivo está com 200 vagas abertas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Vivo abre 200 vagas para seu Programa de Jovem Aprendiz 2025 e, reforçando o posicionamento da companhia com a diversidade e a inclusão, metade delas será destinada a talentos negros. As oportunidades são para: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), Pernambuco (PE), Ceará (CE) e Bahia (BA). O processo seletivo será 100% digital e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos e estar matriculados ou ter concluído o ensino médio.



Para os aprovados, a companhia preparou uma trilha de desenvolvimento com foco no conhecimento contínuo de habilidades comportamentais e técnicas, além da cultura da empresa, com objetivo de qualificá-los para seguir na Vivo ou no mercado de trabalho. Haverá oficina para troca de aprendizados e a parte prática será vivenciada no dia a dia da área de atuação, juntamente com os colegas de equipe. "Confiamos no potencial desses jovens talentos e, por isso, desejamos oferecer todo o apoio necessário para que se desenvolvam como profissionais para trilhar os próximos passos de suas carreiras”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.



JOVEM APRENDIZ

O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados têm até o dia 07 de março para se inscrever pelo link . O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos em maio de 2025.