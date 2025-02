Endividamento cresce no Recife, mas inadimplência segue controlada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, elaborada pela Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que o nível de endividamento das famílias recifenses aumentou em janeiro de 2025, alcançando 83,9%, um avanço em relação ao mês anterior (82,0%) e ao mesmo período do ano passado (82,4%). De acordo com recorte local feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), em termos absolutos, 442.497 famílias relataram algum tipo de dívida, um acréscimo de cerca de mil famílias desde dezembro.

Apesar da elevação do endividamento, a inadimplência manteve-se praticamente estável, com 26,2% das famílias relatando contas em atraso, um leve aumento em relação ao mês anterior (26,1%), mas ainda abaixo do registrado há um ano (30,6%). O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas também permaneceu estável, em 12,4%.

CARTÃO AINDA É O VILÃO

O cartão de crédito segue como o principal meio de endividamento, utilizado por 92,2% das famílias. Outros tipos de dívida incluem carnês de lojas (27,3%), financiamentos de veículos (6,3%) e crédito pessoal (5,3%). O comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 29,9%, indicando que quase um terço da renda familiar segue destinado ao pagamento de compromissos financeiros.

IMPACTO NO COMÉRCIO

Segundo o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, "o cenário ainda exige cautela, mas a estabilidade na inadimplência e o controle no comprometimento da renda são pontos positivos". "Para o comércio, isso significa que as famílias ainda estão consumindo, mas priorizando gastos essenciais. O crédito continua sendo um fator determinante e, se bem gerenciado, pode manter o setor aquecido ao longo do ano”, afirma.

Já Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, avalia que o crescimento do endividamento não representa, necessariamente, um agravamento do cenário econômico, mas exige atenção. “O aumento do número de famílias endividadas reflete, em parte, a necessidade do crédito para manter o consumo. No entanto, a estabilidade da inadimplência mostra que os consumidores estão conseguindo administrar seus compromissos financeiros. O grande desafio continua sendo o impacto do crédito caro e do elevado comprometimento da renda, que pode limitar o poder de compra nos próximos meses”.