Banco do Nordeste alcança desembolsos de R$ 60 bilhões em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Banco do Nordeste (BNB) apresentou nesta terça-feira (18), o resultado do balanço financeiro de 2024. A instituição encerrou o ano com crescimento no volume de operações, valor de desembolsos e desempenho financeiro. Norteado por uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acelerar os empréstimos, o banco encerrou o ano contabilizado R$ 60 bilhões em desembolsos e liberando 4,7 milhões de financiamentos e empréstimos.

Em relação a 2023, os contratos cresceram 9,6% e os desembolsos 16,3%. A média anual de contratações do Banco do Nordeste saltou de R$ 42,5 bilhões, no período de 2019-2022, para R$ 59,9 bilhões em 2023-2024, um crescimento de aproximadamente 41%.

“A expansão do número de operações e o crescimento nos desembolsos revelam a eficiência operacional do BNB, refletindo também nossa missão de promover, com muita responsabilidade, o desenvolvimento econômico e social na nossa região. Ao seguirmos as diretrizes do presidente Lula, estamos claramente cada vez mais próximos dos empreendedores, em todos os estados de nossa área de atuação, oferecendo produtos financeiros que fazem diferença no dia a dia das pessoas e empresas”, destaca Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste.

DEMANDA



Com exceção do ano de 2020, marcado pela emergência sanitária de COVID-19, quando houve a prorrogação dos vencimentos das operações de crédito no Banco do Nordeste, a inadimplência foi a mais baixa da história da instituição, ficando em 1,8%, apresentando significativa redução de 50% em relação a 2023.

O lucro líquido recorde de R$ 2,3 bilhões representa um crescimento de 11,6% em relação a 2023. Já o Resultado Operacional de R$ 4,2 bilhões, também recorde, apresentou aumento de 24,1%. Ambos os indicadores consolidam o ano de 2024 como o melhor da história do Banco do Nordeste e o credenciam como uma das instituições mais eficientes e rentáveis do Brasil.

“Esses números são resultado de uma gestão eficiente, que tem buscado soluções inovadoras e sustentáveis para atender a uma demanda crescente. O Banco do Nordeste tem favorecido a ambiência de negócios em sua área de abrangência, e isso tem um reflexo direto no aumento da renda e na geração de empregos na região”, destaca Paulo Câmara.



Diretor Financeiro Wanger Rocha, superintendente de Controladoria Aíla Maria Medeiros, presidente Paulo Câmara e superintendente de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais Sandra Lisbôa apresentam resultados a acionistas - Fernando Cavalcante/Divulgação

CARTEIRA DE CRÉDITO



A carteira de crédito administrada pelo BNB cresceu 17,2% em relação ao ano passado, atingindo R$ 157,6 bilhões. Segundo o diretor Financeiro e de Crédito da Instituição, Wanger Rocha, o crescimento reflete o aprimoramento nos processos de concessão e da ampliação do acesso ao crédito.

“O Banco do Nordeste tem fortalecido a sua estrutura e os seus processos, trazendo dinamismo à jornada dos clientes na instituição, ao ofertar produtos e serviços que buscam atendê-los de forma mais completa. Nesse sentido, o BNB tem buscado ampliar as parcerias com instituições multilaterais, além de monitorar as oportunidades de captação de novos recursos no mercado de capitais, com o objetivo de financiar investimentos sustentáveis, com fontes estáveis, que tem o potencial de promover impactos sociais e ambientais positivos e sustentáveis no longo prazo”, informa Wanger Rocha.

PEQUENAS EMPRESAS

O BNB continua crescendo sua participação no segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), que apresentou, ao final do exercício de 2024, evolução no número de operações contratadas, com incremento de 8,5% em relação ao resultado do ano anterior, além do acréscimo no volume contratado de 4,5%, alcançando o total de R$ 6,1 bilhões.

Adicionalmente, as contratações de operações de microfinanças, urbana e rural, também cresceram. Com seu programa de microcrédito urbano, Crediamigo, o BNB contratou R$ 12,1 bilhões, alta de 13,3%. Já no Agroamigo, a evolução, na comparação anual ao final do ano de 2024, foi de um expressivo crescimento de 51,7%, com um total de R$ 8,6 bilhões aplicados. O resultado demonstra que o Banco do Nordeste se consolida como o Banco preferido do micro e pequeno empreendedor na sua área de atuação.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio ao final do período ficou em 19,1% ao ano, o que representou retração (- 2,1 pontos percentuais) em relação ao observado no exercício anterior, reflexo do cenário de elevação do Patrimônio Líquido, devido à incorporação dos robustos crescimentos do lucro líquido ao longo do período, e do capital por meio da subscrição de novas ações ocorrida em 2024. O aumento do capital, não obstante impactar a rentabilidade em um primeiro momento, demonstra a confiança dos acionistas no potencial de crescimento da operação do BNB, trazendo as bases necessárias para expansão da carteira de crédito da companhia.

“Destaque-se que a rentabilidade está alinhada com as melhores do setor bancário, reforçando a produtividade do BNB, inclusive comparado aos pares”, ressalta Wanger Rocha.