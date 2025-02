‘País não pode ter vergonha do petróleo’, diz Silveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que houve aprovação para a adesão do Brasil a fórum consultivo da Opep+, grupo de países aliados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Ele esclareceu, porém, que não haverá adesão à Opep+, ou seja, o Brasil não vai ter obrigações como os países-membros.

"Não devemos nos envergonhar de sermos produtores de petróleo. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar renda, emprego, tributos para poder aplicar em educação, segurança e saúde. E o petróleo ainda é uma fonte energética global", disse ele.

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) criticou a decisão anunciada pelo governo. "O Brasil insiste em caminhos opostos em um momento no qual deveria liderar pelo exemplo, manchando sua reputação na COP-30", disse o diretor executivo da entidade, André Guimarães, em nota.

DEFESA DA OPEP

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a decisão do governo brasileiro de aderir ao Fórum de Diálogo da Opep+, grupo de países aliados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"A adesão à Opep+ não é preferência a combustíveis fósseis. É uma transição e nós não podemos abrir mão de participação da discussão de alto nível da produção, inclusive de petróleo, porque ele ainda é uma fonte de geração de energia muito relevante", afirmou Fávaro a jornalistas. "Estar fora da Opep+ é estar fora da principal discussão", acrescentou.

AGENDA DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Questionado se a decisão é uma contradição em relação à agenda dos biocombustíveis, Fávaro negou haver divergência entre a política ambiental e de transição energética. "Seria contraditório retroceder ao B10 (10% de biodiesel na mistura do óleo diesel). O Brasil caminha a passos largos com a volta do presidente Lula e incentiva a produção de biocombustíveis", observou o ministro.

A adesão do País à Opep+ é criticada por ambientalistas.