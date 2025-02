Pernambuco Export vai discutir infraestrutura e desenvolvimento pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco exportou cerca de 203 mil toneladas de produtos em janeiro de 2025, com transações que ultrapassam US$145 milhões. Com forte produção de açúcar e frutas, o estado está entre os três principais exportadores do Nordeste, atrás apenas da Bahia, que é quase seis vezes maior em território e se destaca na produção de minério de ferro, e o Maranhão, com o triplo do tamanho e grandes reservas de bauxita e alumina.

O diferencial pernambucano e a infraestrutura capaz de conectar os centros industriais e agrícolas com o mundo serão temas do fórum estadual Pernambuco Export, que acontece nos próximos dias 20 e 21 de fevereiro, na capital Recife, com visitas técnicas ao Complexo Portuário Industrial de Suape, ao Porto Digital e ao Porto do Recife.

O evento tem presença confirmada do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e do prefeito de Recife, João Campos. Também participam dos debates: Mariana Pescatori, secretária-Executiva do Mpor; Tomé Franca - secretário Nacional de Aviação Civil do Mpor; Flávia Takafashi, diretora da ANTAQ; e outros.

TEMAS EM DISCUSSÃO

Entre os temas em destaque estarão os investimentos estratégicos para o desenvolvimento do Estado, incluindo os previstos no Porto de Recife, que terá novos arrendatários nos terminais REC08, REC09 e REC10, e as obras já em andamento no Porto de Suape.

As discussões sobre regulação, desburocratização e segurança jurídica para o setor de infraestrutura terão espaço especial, com participação de desembargadores, juízes e especialistas na área.

Outro importante painel será voltado ao turismo e como as relações comerciais com novos parceiros comerciais alavancam a economia. Os recentes anúncios no setor aeroportuário no Estado serão abordados na discussão.

Uma novidade do Pernambuco Export é que ao final da agenda de debates, no dia 21, será realizada a primeira edição da Caravana de Inovação. Esta é uma iniciativa itinerante do Ministério de Portos e Aeroportos, que tem como objetivo desenvolver, difundir e promover a cultura da inovação no setor portuário nacional, com destinos às unidades federativas, buscando aproximar o governo de estados e municípios e incentivando a cooperação entre os entes federados. A previsão do Ministério é de levar a Caravana a diferentes municípios portuários, como Fortaleza, Rio de Janeiro e Santos.

O Fórum é exclusivo para patrocinadores, conselheiros e autoridades convidadas. Para saber mais, acesse: https://forumbrasilexport.com.br/eventos/pernambuco-export-abre-temporada-de-foruns-nos-dias-20-e-21-de-fevereiro/. O evento acontece no Auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), no bairro de Santo Amaro, no Recife.