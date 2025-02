Porto Digital alcança faturamento de R$ 6,2 bilhões. Veja lista das maiores empresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Porto Digital, maior distrito de inovação do País, localizado no Centro do Recife, encerrou 2024 consolidando-se como um dos principais polos de tecnologia e inovação da América Latina. Com um aumento expressivo no quadro de profissionais, o parque já conta com 21.551 colaboradores, enquanto o faturamento das empresas que operam no ecossistema chegou a R$ 6,2 bilhões, representando um crescimento de 14%.

Atualmente, o Porto Digital conta com 475 empresas embarcadas, consolidando-se como um dos maiores polos de inovação do País. Além do crescimento do número de companhias, o parque investe continuamente em infraestrutura e programas de capacitação profissional, fatores essenciais para sua expansão e fortalecimento no cenário nacional.

“Os números refletem o compromisso contínuo do Porto Digital com a inovação e a transformação digital. Nosso ecossistema se fortalece ao atrair empresas e criar oportunidades para profissionais qualificados, promovendo um desenvolvimento sustentável para Recife e Pernambuco. Além disso, estamos focados em consolidar iniciativas que ampliem a inclusão digital e a formação de novos talentos, garantindo que o crescimento do setor também gere benefícios sociais e educacionais", diz Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

NOVAS EMPRESAS

Mesmo diante dos desafios enfrentados pelo setor globalmente, o Porto Digital mantém sua trajetória ascendente. No último ano, entre as empresas que embarcaram recentemente, estão Bradesco, Solar Coca-Cola e Deloitte, que expandiram suas operações, reforçando sua relevância com o ecossistema de tecnologia e inovação. Com essa movimentação, há a expectativa da criação de mais vagas ao longo de 2025, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região.

Entre as empresas que mais se destacaram em faturamento, figuram:

Accenture do Brasil

Avanade do Brasil

CESAR

Deloitte

Extreme Digital Consultoria e Representações

GO.ORB

Rede Globo

Safetec Informática

Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana

Tempest Security Intelligence



Já as companhias com maior crescimento percentual foram:

Fusion DMS

Consenso Tecnologia

Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana



Em relação à empregabilidade, as líderes em número de colaboradores no ano foram:

Accenture do Brasil

Avanade do Brasil

Avantia Tecnologia

CESAR

Datamétrica

Deloitte

EAD Nassau

Provider Soluções Tecnológicas

Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana

Speedmais

O setor de tecnologia já ocupa uma posição estratégica no mercado de serviços da capital pernambucana, consolidando-se como o terceiro maior segmento, atrás apenas da saúde e da construção civil. Os dados apresentados são fruto do levantamento anual conduzido pelo Porto Digital, Softex-PE, Assespro-PE/PB e Seprope, utilizando informações comparativas da Prefeitura do Recife e dados fiscais do setor.

Para Yves Nogueira, presidente da Softex Pernambuco e CSO da Di2wi, a avaliação dos novos números é a melhor possível. “A gente segue crescendo. Os dados apontam para um faturamento superior a 14% e de 17% se tratando de colaboradores, ultrapassando a marca de 21 mil pessoas. Fruto de um trabalho consistente, o que é muito bom para o ecossistema, para as empresas que ele integram e para a sociedade”, conclui.

Gerino Xavier, presidente da Federação Nacional das Empresas de Tecnologia da Informação (Fenainfo) e presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco (Seprope), reforça que “os números evidenciam um crescimento impressionante. Um setor que expande 14%, assim como o aumento expressivo no número de colaboradores, reflete a força desse avanço. Esse crescimento vertiginoso é resultado de um esforço coletivo entre empreendedores, líderes de entidades e todos que fazem o Porto Digital acontecer. O ecossistema segue em constante evolução, consolidando-se como um ambiente dinâmico e propício ao desenvolvimento contínuo."