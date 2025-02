Banco do Nordeste irá apoiar com crédito mil ambulantes no Carnaval de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cerca de mil microempreendedores que irão trabalhar com comércio durante o Carnaval de Olinda 2025 poderão acessar crédito ágil do Banco do Nordeste (BNB). A estimativa é que o programa de microcrédito urbano orientado do BNB, o Crediamigo, contrate R$ 2 milhões com ambulantes cadastrados pela prefeitura. O convênio foi assinado, nesta quinta-feira (19), pelo Banco e pela prefeita de Olinda, Mirela Almeida.

Segundo o superintendente estadual do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, essa é a segunda edição da estratégia Crediamigo Frevo para dar oportunidade aos moradores da região.

“Sabemos que os comerciantes aproveitam esse período para aumentar a renda, mas ficam limitados por falta de dinheiro para comprar insumos. Às vezes, precisam somente de um isopor maior, gelo e as bebidas. E há aqueles que querem fazer um investimento mais estruturado. O Banco do Nordeste chega com um crédito simples, ágil, sem burocracia e com taxas justas para todos esses trabalhadores para extraírem o máximo dessa festa popular”, afirma Hugo Luiz.

Podem acessar o crédito microempreendedores com ou sem empresa formal. Os valores emprestados variam de R$ 200 a R$ 21 mil.

A expectativa da Prefeitura de Olinda é que a cidade receba cerca de quatro milhões de visitantes durante o Carnaval e que a economia local movimente mais de R$ 50 milhões com as festas.

Em 2024, a estratégia Crediamigo Frevo atendeu 900 ambulantes cadastrados pela prefeitura. Além do crédito, os trabalhadores receberam apoio da Sala do Empreendedor de Olinda. Este ano, o número deve chegar a mil atendimentos.

Crédito em 2025 sobe 75%

O município de Olinda contratou R$ 8 milhões pelo microcrédito urbano do BNB em todo o ano de 2024. Segundo a gerente do escritório Regional do Crediamigo em Recife, Elza Marques, a estimativa é que as contratações, este ano, aumentem em 75%. “Pretendemos movimentar cerca de R$ 2 milhões no Carnaval, mas temos R$ 14 milhões disponíveis pra ser aplicado no município ao decorrer desse ano”, afirma.

Onde acessar o crédito



A unidade do Crediamigo em Olinda está localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1883, Loja 001 - Bairro Novo. O Atendimento é feito das 8h às 17h.