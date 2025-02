Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta (28); veja como usar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pix por aproximação, nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, começa a funcionar oficialmente nesta sexta-feira (28).

Com a novidade, os usuários poderão realizar pagamentos apenas aproximando o celular da maquininha, sem precisar escanear um QR Code ou autenticar a transação no aplicativo do banco.

Segundo o Banco Central, a expectativa é que a ferramenta traga ainda mais agilidade para compras presenciais.

No entanto, a novidade depende da compatibilidade com carteiras digitais e maquininhas habilitadas.

Como funciona o pix por aproximação?

O processo para utilizar o pix por aproximação é semelhante ao pagamento por NFC (Near Field Communication) já usado em cartões de débito e crédito.

Para isso, o usuário precisará vincular sua conta bancária a uma carteira digital compatível ou ativar a função diretamente no aplicativo da instituição financeira.

No momento do pagamento, basta selecionar a opção de pix na carteira digital ou no app do banco e aproximar o celular da maquininha. Se necessário, a transação será confirmada no próprio aparelho.

Diferente do método tradicional, não será necessário escanear QR Code ou acessar o aplicativo da instituição para realizar o pagamento, o que deve reduzir o tempo necessário para concluir a compra.

Regras

O Banco Central estabeleceu um limite inicial de R$ 500 por pagamento via aproximação. Mas, os usuários poderão reduzir esse valor por transação ou definir um teto diário dentro do próprio aplicativo do banco.

Para quem deseja usar a funcionalidade, deve verificar com a instituição financeira se a função está liberada.

Quais carteiras digitais aceitam o pix por aproximação?

A Carteira do Google (Google Wallet) foi a primeira a confirmar compatibilidade com o pix por aproximação, com testes iniciados em julho de 2024.

Para ativar a função na Carteira do Google, basta acessar o aplicativo, selecionar a opção de adicionar pix, escolher a instituição financeira e seguir as instruções de validação.

Por enquanto, o pix por aproximação ainda não está disponível no Apple Pay ou Samsung Pay. Isso ocorre porque ambas as empresas ainda negociam com o Banco Central sobre a necessidade de serem credenciadas como iniciadoras de pagamento.

A função estava em teste em São Paulo e no Distrito Federal, assim, alguns usuários já podiam utilizar. Agora, a partir da sexta, a ferramenta é liberada para todos que tiverem app e aparelho compatível.

