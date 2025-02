ExpoRenováveis traz oportunidade de negócios no mercado de energia limpa e salão de carros elétricos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O evento acontece nos dias 12 e 13 de março, no Cais do Sertão, com público previsto de 3 mil pessoas, reunindo estudantes, empresários e investidores

Nos dias 12 e 13 de março, acontece a 2ª edição da ExpoRenováveis, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, das 14h às 22h. Promovido pela Associação Pernambucana de Energias Sustentáveis (Aperenováveis), o evento se consolida como um dos maiores do Brasil no setor de energias renováveis, reunindo especialistas, empresários, investidores, estudantes e gestores. A mostra terá 20 expositores, além de uma programação de palestras, congresso multidisciplinar, rodada de negócios e novidades tecnológicas.

“A Expo Renováveis é hoje um evento de referência para o setor energético no Brasil. No ano passado, tivemos sucesso de público, com quase 2 mil pessoas, este ano nossa expectativa de público é de 3 mil pessoas, nos dois dias, reunindo os principais players do mercado. Com apoio e patrocínio da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE) e apoio do Sindicato de Energia de Pernambuco (Sindienergia-PE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE), além de outras empresas, o evento tem programação diversa, com palestrantes renomados, vindos de todo o país, abordando temas indispensáveis para o avanço da energia limpa”, diz Rudinei Miranda, presidente da Aperenováveis.

TEMAS EM DISCUSSÃO

Entre os temas em debate, projetos de Hidrogênio Verde em Pernambuco e no Nordeste; Bioetanol e Biomassa pernambucanos; Mercado Livre de Energia e Geração Compartilhada; entre outras referências do setor, palestras com Lorena Roosevelt, Head do SEBRAE Polo de Energias Renováveis, que vai falar de fortalecimento de empresas e transição energética; e de Yuri Schmitke, Presidente Executivo da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (ABREN).

Além das palestras e de feira com expositores, os participantes da Expo Renováveis 2025 terão a chance de vivenciar na prática a inovação do setor, seja testando um carro elétrico, participando de reuniões estratégicas ou aproveitando condições especiais para investir em energia solar.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, conectando conhecimento, negócios e sustentabilidade", destaca Miranda, que é também presidente da Associação Nacional de Entidades de Energias Renováveis (ANER).

TEST DRIVE EM CARROS ELÉTRICOS



A BYD Parvi está confirmada na Expo Renováveis e será um grande atrativo para os visitantes. A empresa levara parte da sua frota para apresentacao, transformando o evento em um salao de mobilidade eletrica. Picapes, o carro song e outros modelos inovadores estarao expostos para que o publico possa conhecer de perto, tirar fotos e explorar as novidades.

Os interessados em realizar um test-drive deverao realizar a inscrição no evento e visitar a feira, onde poderão buscar garantir a vaga para vivenciar essa experiência ao volante de um dos modelos em exibição. A atividade e gratuita e a BYD ainda vai oferecer condiçõess exclusivas nos preços dos automóveis, tanto para compra como aluguel.

AMBIENTES

A Expo Renováveis 2025 contara com dois ambientes: a exposição, que terá entrada gratuita e reunirá expositores do setor e um salão dedicado a carros elétricos com test-drive, e o congresso exclusivo, que abordara temas estratégicos sobre energias sustentáveis com a participação de grandes nomes da área. Os dois espaços exigem inscrição prévia, sendo apenas o congresso um evento pago, destinado a profissionais, estudantes, empresários e interessados que buscam um aprofundamento no tema. A Exposição com visita ao salão de mobilidade elétrica tem entrada gratuita.

Como se inscrever:

Inscrições para o Congresso (parte paga)

https://www.eventbrite.com.br/e/exporenovaveis-2025-congresso-tickets-1216946944069?aff=oddtdtcreator

Inscrições para a Exposição e Salão de mobilidade elétrica (parte gratuita)

https://www.eventbrite.com.br/e/exporenovaveis-2025-exposicao-tickets-1248712034309?aff=oddtdtcreator